Boda aristocrática en el centro de Madrid: se casan Amanda Lange y Friedrich von Schönburg, hijo de María Luisa de Prusia
Madrid se viste de gala para la boda de Amanda Lange y Friedrich von Schönburg: un cónclave de la alta sociedad europea entre el lujo silencioso y la alta costura. Solo una semana después de la histórica visita del Papa León XIV, la capital española ha vuelto a convertirse en el epicentro de la aristocracia internacional. Con invitados de 39 nacionalidades, un espectacular diseño de Lorenzo Caprile y el Castillo de Viñuelas como telón de fondo, repasamos en imágenes los momentos más exclusivos, los secretos y los mejores estilismos de un enlace inolvidable.
Apenas una semana después de la visita del Papa León XIV a la capital, Madrid se ha vuelto a vestir de gala. Amanda Lange y Friedrich von Schönburg han sellado su historia de amor en una boda que ha reunido a miembros de las familias más exclusivas del continente en pleno corazón de la ciudad.
El novio, hijo del conde Rudi von Schönburg y de la princesa María Luisa de Prusia, llegó a la iglesia de Santa Bárbara—uno de los templos predilectos de la alta sociedad madrileña—. Fiel a la elegancia sin ostentación, Friedrich apostó por un impecable chaqué negro, chaleco cruzado, corbata aguamarina y una clásica rosa blanca en la solapa.María Luisa de Prusia, prima de la reina Sofía y madre del novio, acaparó todas las miradas a su llegada. La aristócrata abandonó la sobriedad imperante con un espectacular conjunto de dos piezas en azul eléctrico, rematado con una sofisticada línea de plumas y un impresionante collar de zafiro y diamantes.
Mientras la expectación crecía ante las puertas del templo, un desfile de invitados internacionales —llegados de hasta 39 nacionalidades diferentes— subía la escalinata de Santa Bárbara, marcando la pauta de una jornada donde la discreción y el clasicismo fueron los grandes protagonistas.
La llegada de Amanda Lange dejó una de las estampas más conmovedoras del día. La novia descendió de un coche clásico acompañada por su padre, Kurt Lange. Con la emoción reflejada en sus rostros, ambos compartieron confidencias antes de recorrer el camino hacia el altar.
Para su gran día, Amanda confió en el talento de Lorenzo Caprile. El modista ideó un vestido de inspiración clásica confeccionado en satén blanco, realzado por una delicada estructura de encaje ajustada al cuerpo. Una apuesta atemporal, elegante y profundamente ligada a la tradición.
El intercambio de alianzas escondía una preciosa historia familiar. Según reveló la revista Hola!, Amanda quiso tener un gesto muy especial con Friedrich y adaptó una alianza perteneciente a su propio padre para convertirla en el anillo de matrimonio de su ya marido.
La crónica social destacó dos ausencias notables en la ceremonia: la madre de la novia y el padre del novio, el conde Rudi von Schönburg. El aristócrata alemán es una figura muy conocida en la capital por su impecable labor al frente del Hotel Villa Magna, el alojamiento favorito de estrellas como Taylor Swift o Bad Bunny.
La boda estuvo precedida por una divertida fiesta preboda en el Hotel Bless Madrid. Allí, los familiares y amigos que habían viajado desde distintos rincones de Europa pudieron disfrutar de una primera toma de contacto y brindar por el futuro del matrimonio en un ambiente más relajado.