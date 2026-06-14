Ernesto de Hannover vive en Madrid, vigilado por su hijo Christian

El príncipe Ernesto de Hannover es un personaje atrabiliario, al que se le estima una fortuna alrededor de quinientos millones de euros, protagonista habitual de enfrentamientos con reporteros gráficos como asimismo de ingresos en centros hospitalarios a causa de su afición a levantar el codo, léase como homenajes al dios Baco. No hay quien lo desintoxique definitivamente de su perpetuo alcoholismo.

Aun así, continúa con su vida de siempre, residiendo en Madrid, tanto en la exclusiva zona de Puerta de Hierro como en un apartamento cercano al paseo de la Castellana, cuando tenía por novia a la hija de Pitita Ridruejo, Claudia Stilianopoulos, con quien mantuvo una relación sentimental a lo largo de cuatro años, hasta su ruptura hace un año. Quien está al tanto de sus aventuras y, sobre todo, de su salud es uno de sus tres hijos, Christian. Este es fruto de su matrimonio con Chantal Hochuli, descendiente de una familia cargada de millones, con quien también tuvo a su primogénito Ernesto Augusto.

El trato de Ernesto de Hannover con sus dos mentados descendientes ha sido siempre diferente. Con Ernesto Jr. mantuvo una disputa acerca de la fortuna familiar de trescientos cincuenta millones de euros que estaba en el aire, a la que pretendía el citado, no sabemos con qué razones, si el heredero era su padre. Además ambos estaban enzarzados por una propiedad, el castillo de Marienburg. Han sido tantos los embrollos judiciales, los que, junto a sus constantes problemas de salud, han situado a Ernesto de Hannover frecuentemente en las crónicas de sucesos y judiciales.

Como sigue disfrutando de cuentas millonarias en los bancos no se le han atribuido nunca problemas económicos. Tira de tarjetas oro, se pega una vida padre y no da un palo al agua porque para él, trabajar no está en sus pensamientos.

Si se instaló hace unos años en Madrid fue, aparte de que le encantara nuestro país por diversas razones, porque aquí residía su hijo más querido, Christian, que acaba de cumplir cuarenta y un años, festejados junto a su esposa, Sassa de Osma, con quien lleva casado ocho, y son padres de tres hijos, dos de ellos mellizos. Celebraron su boda en Lima, la capital peruana, de donde es oriunda Sassa. Christian se dedica a las finanzas, a la inversión. Su hogar está situado en la elegante urbanización de Puerta de Hierro, desde donde está en contacto permanentemente con su padre, acostumbrado a sus escándalos y, sobre todo, a sus ingresos hospitalarios. Otra relación familiar que Christian de Hannover mantiene cariñosamente es con su hermana de padre, Alejandra, la hija que Ernesto de Hannover tuvo en su segundo matrimonio con Carolina de Mónaco, de quien se separó en 1999, y con quien sigue legalmente casado pese a que no hayan vuelto a verse.

Esa situación matrimonial no deja de ser un misterio porque cualquiera de los dos podría haberse casado de nuevo. No lo han hecho. Se especula que quien menos intención de divorciarse mantiene es ella, Carolina, así protege, según ella, la herencia, cuando llegue, a los hijos de Ernesto, fundamentalmente a su hija Alejandra.

El futuro sentimental de Ernesto tras romper con Claudia Stilianopoulos no parece preocuparle. Las mujeres no han sido preferentes en su vida. A él lo que le alegra la vida es depender de sus juergas. Perteneciente a la dinastía de los güelfos, el chiste con él, fácil, nos lleva a su vinculación con los golfos. Pero es algo más: una jueza austríaca lo definió en 2022 como "un peligro público". Se le atribuía haber utilizado armas de fuego en el verano de 2020, palabras mayores que otros de sus escándalos, como cuando se orinó en un lugar público mientras los fotógrafos tomaban imágenes.

Ha llegado Ernesto a pesar cuarenta y tres kilos hace cinco años, en la época en la que hospitalizado pagaba cinco mil euros semanales por sus cuidados. Tiene setenta y dos años, mal llevados. A Ibiza ha ido a menudo, allí se enrolló con Claudia Stilianopoulos. Se le ha visto en Tailandia. Cuando se aburre, va a una agencia de viajes y se escapa de Madrid. Su hijo Christian siempre está preocupado por las andanzas de su aventurero padre.