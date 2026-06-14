Marta Sánchez lleva dos matrimonios fallidos y siete años de amor con un empresario canario

Marta Sánchez, sin duda alguna, es una de las más acreditadas cantantes españolas. Está festejando sus cuarenta años de carrera musical ahora que acaba de cumplir los sesenta; se halla en excelente forma física y muy contenta con su gira por toda España. Se escucha ahora bastante su último disco, que tiene una particularidad: lo ha grabado en spanglish —es decir, mitad en español y la otra en inglés—. Su título: Piénsame, Thinking.

Variada ha sido durante esas cuatro décadas su vida artística y musical. En la primera, su época de vocalista del conjunto Olé Olé, se inició en 1985 para ser solista a partir de 1993. Y hasta hoy. Por su aspecto, la compararon con Marilyn Monroe. Las rubias, al menos hace tiempo, llamaban mucho la atención en el mundo del espectáculo. Y Marta Sánchez cultivó mucho su físico y no le importó salir en un reportaje en Interviú, a cambio de un talón bancario por importe de cincuenta millones de pesetas. Podría haber sido llamada entonces La bien pagá, como reza la antigua copla. Lo que ocurre en su caso es que, aunque mostrara al público su cuerpo serrano, luego demostraba en el escenario y sus discos ser poseedora de su buena voz, quizás heredada de su padre, intérprete lírico muy reconocido, y teniendo ella como padrino a quien fue un tenor afamado, Alfredo Kraus.

En cuanto a su biografía particular, Marta ha sido muy enamoradiza, con dos matrimonios fallidos. El primero, con el empresario argentino Jorge Salati, en 1994, duró casi dos años de convivencia. La boda originó un embrollo con dos revistas rosas que se disputaban la exclusiva del evento nupcial. Pero es que la pareja cobró de ambas, cuando lo estipulado por la primera significaba ser la única. Marta ha sido siempre muy lista a la hora de negociar sus reportajes pagados.

Yo la conocí en los estudios de la cadena SER en Madrid cuando organizaron un divertido concurso entre sus oyentes. Se trataba de votar quién de las dos tenía un busto más pronunciado, si Marta Sánchez o la italiana Sabrina, aquella que en un programa de La 1 en Nochevieja se dejó ver uno de sus pechos, simulando que había sido un descuido. Sí, sí… Al día siguiente, entonces, todavía sin semidesnudos así en la tele oficial, los periódicos lo contaban como algo llamativo.

Del primer matrimonio salió escaldada. El segundo fue en 2002, y su segundo marido, el publicista Jesús Cabanas, convivió ocho años con ella, en cuyo periodo tuvieron una hija, la única hasta ahora de Marta, que se llama Paula, tiene veintidós años y trabaja con ella en calidad de estilista.

Claro que sentimentalmente no está sola, pues tiene como pareja a un empresario canario, Federico León, con quien lleva siete años de relación. Aunque no se les ve a menudo juntos —o lo hacen a propósito—, porque él, nueve años menor que Marta, prefiere pasar inadvertido para los reporteros gráficos. Se conocieron en Madrid en la fiesta de un amigo común y desde entonces, uña y carne, al punto de que Marta ha dicho esto: "Es el hombre que más sosiego me ha proporcionado en mi vida". Sosiego o pasión, nos figuramos. Cuenta que se quedó flipada por él desde que se vieron por primera vez; tanto que, en la cita siguiente, ella se presentó desmaquillada para darle a su chico la sensación de que no necesitaba nada en su cara para deslumbrarlo.

Cualquier mujer como ella, que no representa los sesenta años que acaba de cumplir, es preguntada en la prensa por lo que toma y lo que no toma para estar siempre delgada. Ella lo tiene claro: deporte, mucho deporte. Y vigilar el peso, claro, con una dieta adecuada. Se pone vestidos de hace diez años y le valen.

Acerca de si se ha prestado a operaciones estéticas, sí lo afirmamos, de estética facial y corporal, con láser Yellow (que no sé en qué consiste) y lifting sin agujas para reafirmar su piel.

Y cuida su voz, cómo no, recordando que su padre pasó apuros con su garganta y no pudo seguir actuando nada menos que en la Scala milanesa. Para evitar un trance parecido, Marta va a clases de canto con un especialista en mantener su voz, tras la recomendación que le dio su buena amiga y colega, Mónica Naranjo. Precisamente ambas son de las mejores voces que tenemos en el pop nacional.

Preguntada si se casará con su canario, el emprendedor Federico, ha respondido que él no se lo ha insinuado todavía. "Y yo no se lo voy a rogar", remató la respuesta.