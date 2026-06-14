Salen a la luz los audios de los detectives de Ivonne Reyes sobre el ADN de Pepe Navarro

La polémica en torno a la paternidad del hijo de Ivonne Reyes ha vuelto a primera línea mediática tras la reciente visita de la venezolana al plató del programa ¡De Viernes!. Este regreso a la televisión ha reabierto el eterno debate sobre la identidad del progenitor de su hijo Alejandro, un asunto que lleva décadas copando titulares en la prensa del corazón. Ivonne Reyes, quien recientemente ha llegado a España tras un exitoso paso por Supervivientes 2026, siempre ha defendido con firmeza que el conocido presentador Pepe Navarro es el padre de su hijo. Esta postura ha desencadenado a lo largo de los años una cruenta y larga guerra tanto mediática como judicial entre ambas partes, un complejo entramado legal en el que, hasta la fecha, nunca se ha podido demostrar nada de manera concluyente en los tribunales.

El plató del programa Fiesta se ha convertido en el escenario de un encendido debate sobre este asunto, aportando además un testimonio que resulta clave para entender los flecos de esta historia. Las posturas entre los colaboradores del espacio televisivo se encuentran totalmente divididas. Mientras que algunos de ellos defienden a capa y espada la versión que siempre ha sostenido Ivonne Reyes, otros se inclinan más por creer las explicaciones ofrecidas por Pepe Navarro. Uno de los puntos que más controversia y revuelo genera en la actualidad es el hecho de que la modelo se haya negado a que se realicen las pruebas de paternidad pertinentes utilizando el ADN del presentador de forma oficial.

En este contexto, Fiesta ha sacado a la luz una serie de extractos de declaraciones que no se habían escuchado hasta el momento, pertenecientes a los detectives privados que la propia Ivonne Reyes contrató en su día para cotejar el ADN de Pepe Navarro, desvelando además cuáles fueron sus conclusiones. El periodista Saúl Ortiz ha sido el encargado de llevar al programa estos audios inéditos en los que se escucha declarar a dos detectives ante el juez. Antes de reproducir las grabaciones, el colaborador ha querido poner el foco sobre la actitud de la venezolana lanzando una incómoda pregunta al aire: "¿Por qué si ella tiene la certeza absoluta de que Pepe es el padre de su hijo contrata a dos detectives para que cojan una muestra de ADN a hurtadillas?".

En el primer audio reproducido, uno de los detectives relata ante la autoridad judicial, y con todo lujo de detalles, cómo se desarrolló el encargo. Según su testimonio, enviados por personas distintas pero pertenecientes al entorno de confianza de Ivonne Reyes, él y su compañero lograron hacerse con una muestra de ADN del presentador para, posteriormente, trasladarla a un laboratorio especializado. Tal y como detalla el profesional en la grabación, "El objetivo era comparar los dos ADN, el del señor Pepe Navarro y el del hijo de Ivonne Reyes".

Por otro lado, el segundo de los detectives implicados en la investigación privada declaraba también ante el juez el modus operandi que siguieron tras la obtención de los restos biológicos. Este profesional confirmó ante sede judicial que fue la propia Ivonne Reyes, acompañada en ese momento por su hijo Alejandro, quien formalmente le hizo entrega de la muestra para que fuera enviada al laboratorio encargado del análisis. Al ser preguntado por el desenlace del cotejo genético, el detective se mostró cauto pero directo en su declaración grabada: "No sé seguro el resultado, pero creo que negativo". Con la revelación de estos testimonios judiciales, el caso vuelve a complicarse, sumando nuevas dudas a un conflicto familiar y legal que parece estar muy lejos de resolverse.