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Carlos Pérez Gimeno

Laura Dowell Ballesta ganadora de Miss Internacional Spain 2026

La representante de la comunidad andaluza se alzó con el título y será la encargada de llevar la corona de nuestro país en el certamen internacional.

La representante de la comunidad andaluza se alzó con el título y será la encargada de llevar la corona de nuestro país en el certamen internacional.
Carlos Pérez Gimeno

La representante de la comunidad andaluza Laura Dowell Ballesta se alzó con la corona y será la encargada de representar a nuestro país en el certamen internacional que se celebrará en Japón el próximo noviembre. La sede de la concentración fue el Olivos Beach Resort, en Costa Adeje, y la gala final en la localidad de Granadilla, al sur de la isla de Tenerife.

La recién nombrada miss tiene 23 años y sus medidas son 1,77 de estatura, 90 de cadera y 87 de pecho. Una de las favoritas, Claudia Martín, representante de Madrid, fue la primera dama de honor y la segunda la representante de Galicia, Laura Mederos.

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Nada más alzarse con el título pude hablar con ella y estas fueron sus primeras palabras: "Estoy en una nube todavía, no me lo puedo creer. Estoy muy feliz, con el corazón lleno y con ganas de disfrutar del momento y dar lo mejor de mí. Ha sido una experiencia transformadora en todos los sentidos. He crecido como mujer en este certamen, que me ha dado una experiencia muy buena y fuerzas para levantarme cada día y dar todo lo mejor de mí. Ha sido una experiencia que lo que ha hecho es llenarme el corazón. Me llevo una cantidad de amistades a las que no voy a olvidar en la vida. La preparación la he hecho con todo mi cariño y ahora estoy viendo los resultados".

Laura confesó que no se lo esperaba: "Es cierto que he conectado mucho con esta experiencia, pero no pensé que llegaría a ser la ganadora. He conocido a compañeras que me han apoyado. Aunque ha habido todo tipo de comentarios buenos y malos, es inevitable y no le tengo que dar importancia. Lo que hay que hacer es ser resiliente y ver cómo van surgiendo las cosas, no tomártelo ni muchísimo menos a pecho ni para bien ni para mal. Ha habido un buen ambiente y desde luego hay que dar las gracias a la organización. Mis compañeras me han felicitado y eso me ha hecho muchísima ilusión", comentó.

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Laura no pudo contener la emoción cuando escuchó su nombre: "De repente escuchas tu nombre y te surgen las lágrimas, el miedo... ¡Es un momento mágico que llevaré conmigo el resto de mi vida!".

Del autor

Laura es una mujer muy preparada profesionalmente: ha estudiado computación y, dentro de ese mundo, la inteligencia artificial, arte y diseño. "Me di cuenta de que quería aprender en Londres y estudiar allí. Lo que hice fue dar clases de robótica y programación. También he diseñado juguetes de inteligencia artificial, aparte de hacer un máster para crear aplicaciones web y métodos para que sean fáciles de usar y accesibles para todas las personas que viven en Cambridge. Siempre he trabajado en ámbitos experimentales. Hablo tres idiomas (inglés, francés e italiano) y estoy aprendiendo japonés".

Sobre el apoyo de su familia, este ha sido incondicional: "Mi familia siempre me ha apoyado en todo lo que he hecho. Mi madre es española y mi padre es inglés y gracias a eso soy bilingüe desde niña. Me siento muy española, me encanta bailar sevillanas y España siempre la tengo muy presente". En cuanto a su vida sentimental, confesó no tener novio: "No ha llegado la persona adecuada a mi vida, pero no estoy cerrada a ello".

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Una vez concluido el certamen, la actuación final corrió a cargo de Coyote Dax, consiguiendo que el público se pusiera a bailar al ritmo de su música. Se metió a todo el público en el bolsillo y fue todo un éxito.

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