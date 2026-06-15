Laura Dowell Ballesta ganadora de Miss Internacional Spain 2026

La representante de la comunidad andaluza Laura Dowell Ballesta se alzó con la corona y será la encargada de representar a nuestro país en el certamen internacional que se celebrará en Japón el próximo noviembre. La sede de la concentración fue el Olivos Beach Resort, en Costa Adeje, y la gala final en la localidad de Granadilla, al sur de la isla de Tenerife.

La recién nombrada miss tiene 23 años y sus medidas son 1,77 de estatura, 90 de cadera y 87 de pecho. Una de las favoritas, Claudia Martín, representante de Madrid, fue la primera dama de honor y la segunda la representante de Galicia, Laura Mederos.

Nada más alzarse con el título pude hablar con ella y estas fueron sus primeras palabras: "Estoy en una nube todavía, no me lo puedo creer. Estoy muy feliz, con el corazón lleno y con ganas de disfrutar del momento y dar lo mejor de mí. Ha sido una experiencia transformadora en todos los sentidos. He crecido como mujer en este certamen, que me ha dado una experiencia muy buena y fuerzas para levantarme cada día y dar todo lo mejor de mí. Ha sido una experiencia que lo que ha hecho es llenarme el corazón. Me llevo una cantidad de amistades a las que no voy a olvidar en la vida. La preparación la he hecho con todo mi cariño y ahora estoy viendo los resultados".

Laura confesó que no se lo esperaba: "Es cierto que he conectado mucho con esta experiencia, pero no pensé que llegaría a ser la ganadora. He conocido a compañeras que me han apoyado. Aunque ha habido todo tipo de comentarios buenos y malos, es inevitable y no le tengo que dar importancia. Lo que hay que hacer es ser resiliente y ver cómo van surgiendo las cosas, no tomártelo ni muchísimo menos a pecho ni para bien ni para mal. Ha habido un buen ambiente y desde luego hay que dar las gracias a la organización. Mis compañeras me han felicitado y eso me ha hecho muchísima ilusión", comentó.

Laura no pudo contener la emoción cuando escuchó su nombre: "De repente escuchas tu nombre y te surgen las lágrimas, el miedo... ¡Es un momento mágico que llevaré conmigo el resto de mi vida!".

Laura es una mujer muy preparada profesionalmente: ha estudiado computación y, dentro de ese mundo, la inteligencia artificial, arte y diseño. "Me di cuenta de que quería aprender en Londres y estudiar allí. Lo que hice fue dar clases de robótica y programación. También he diseñado juguetes de inteligencia artificial, aparte de hacer un máster para crear aplicaciones web y métodos para que sean fáciles de usar y accesibles para todas las personas que viven en Cambridge. Siempre he trabajado en ámbitos experimentales. Hablo tres idiomas (inglés, francés e italiano) y estoy aprendiendo japonés".

Sobre el apoyo de su familia, este ha sido incondicional: "Mi familia siempre me ha apoyado en todo lo que he hecho. Mi madre es española y mi padre es inglés y gracias a eso soy bilingüe desde niña. Me siento muy española, me encanta bailar sevillanas y España siempre la tengo muy presente". En cuanto a su vida sentimental, confesó no tener novio: "No ha llegado la persona adecuada a mi vida, pero no estoy cerrada a ello".

Una vez concluido el certamen, la actuación final corrió a cargo de Coyote Dax, consiguiendo que el público se pusiera a bailar al ritmo de su música. Se metió a todo el público en el bolsillo y fue todo un éxito.