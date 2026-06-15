El dardo publicitario de Irene Rosales a Kiko Rivera: "Un mal Kiko es un mal mix"

Este lunes 15 de junio, Irene Rosales cumple 35 años y lo hace atravesando un gran momento personal. Tras poner fin a su relación con Kiko Rivera en verano de 2025, tras diez años juntos y dos hijas en común, trascendió meses después que Irene había encontrado de nuevo la ilusión junto al empresario Guillermo Famín.

A pesar de la tensa relación con Kiko Rivera tras el divorcio —llegando a no dirigirse la palabra y comunicarse solo a través de sus abogados en todo lo relativo a sus dos hijas—, la suerte le sonríe en lo personal junto a sus pequeñas y su novio Guillermo y también en lo profesional, donde ha vuelto a colaborar en televisión en el programa El Tiempo Justo de Telecinco. Y también en lo publicitario, donde Irene ha colaborado en una campaña publicitaria con Grefusa.

Se trata de una gran lona publicitaria ubicada en el mercado madrileño de Antón Martín, que seguro dará que hablar. En dicha campaña una sonriente Irene aparece sujetando un maíz, también conocido como 'kiko'. El anuncio reza así: "Un mix con un mal 'kiko' es un mal mix". Ya en la parte inferior de dicha lona se puede leer: "Elige Grefusa mix, elige el mejor 'kiko'". ¿Una indirecta 'muy directa' para su ex Kiko Rivera?