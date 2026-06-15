El "sinpa" de Victoria Federica y Froilán en el Palace

Victoria Federica y su hermano Froilán estuvieron este domingo en la plaza de toros de las ventas viendo la corrida de su amigo Andrés Roca Rey. El sábado estuvieron con la infanta Elena en los toros en Marbella, donde Froilán saludó muy cariñoso a Enrique Ponce en los pasillos.

Tana Rivera también estuvo en la plaza pero no se fue con una parte de la pandilla, que se fue a celebrarlo al Hotel Palace donde llegaron a la cafetería y tomaron consumiciones para esperar a Roca Rey. Finalmente se fueron sin pagar los 300 y pico euros de la cuenta, a la que tuvo que hacer frente un empresario.

Marius Borg, hijo de Mette-Marit, ha sido condenado a cuatro años de cárcel. El Tribunal de Oslo ha declarado a Marius culpable de dos violaciones sin penetración y de malos tratos a una de sus exnovias, la influencer Nora Haukland, pero lo exculpa de las otras dos violaciones de que estaba acusado. La Fiscalía pedía un total de siete años y siete meses de reclusión. Dado que los cargos por los que ha sido condenado son graves, comenzará a cumplir su condena en una prisión cerrada. Sin embargo, en Noruega apuestan por la rehabilitación, de ahí que su castigo pueda flexibilizarse y obtener la condicional una vez cumpla dos tercios de su condena.

Corinna Larsen estaría vendiendo sus joyas. Según Spanish Royal Jewels, una distinguida lady europea está vendiendo en subasta sus joyas. Serían las que Juan Carlos I le regaló, entre otras. La clave sería la famosa pulsera de diamantes de la joyería madrileña Aldao, con la que Corinna posó para su famosa portada de ¡Hola! en la que reveló todos los secretos de su relación con el rey emérito. El precio alcanzado ha superado los 170.000 euros. La otra pieza excepcional que ha hecho que se descubriera a la propietaria de esa colección ha sido el anillo, también de Aldao, con un diamante de más de ocho quilates y medio.

Carlos Gustavo y Silvia de Suecia celebran 50 años de casados en números rojos. Las fastuosas celebraciones que se han llevado a cabo durante el fin de semana tienen a los suecos preguntándose de dónde han sacado el dinero, ya que los reyes han hecho ajustes económicos para estirar los 16 millones de euros que tienen de presupuesto, y este año han celebrado el 80.º cumpleaños del rey y las bodas de oro.

Rocío Carrasco ha hablado para El País este fin de semana y ha avanzado detalles del documental de Rocío Jurado La más grande, que se estrena el 25 de junio en Movistar Plus, donde el metraje descubre documentos inéditos, como una autobiografía sin acabar que la cantante escribió y que sirve de hilo conductor.

La defensa de Jonatan Andic contextualiza los mensajes sobre las conversaciones de padre e hijo sobre la muerte, donde dicen que las afirmaciones publicadas este viernes son frases sacadas de contexto, "con el único objetivo de contribuir a crear un relato que retuerce la verdad y encaje con las hipótesis de la instrucción".