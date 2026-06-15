Rebeca Toribio relata su dura depresión tras la ruptura con Miguel Ángel Silvestre

La conocida empresaria e influencer Rebeca Toribio ha decidido romper su silencio para hablar sobre uno de los momentos más complicados de su vida. Tras mantener una relación sentimental de aproximadamente dos años con el actor Miguel Ángel Silvestre, a quien conoció durante la celebración del festival Arenal Sound en el año 2023, la pareja puso fin a su noviazgo en el verano de 2025.

En este delicado contexto, Toribio ha querido sincerarse sobre las graves consecuencias emocionales que padeció tras la separación y la trágica pérdida de un bebé, una combinación de dolorosos sucesos que la empujaron a una profunda depresión. "Todo. ¿Quién no ha pasado por una ruptura dolorosa? Que sea yo más pública que otra persona. ¿Quién no ha pasado por un dolor de amor del corazón?", ha expresado la emprendedora, subrayando que su testimonio tiene como objetivo acompañar a otras personas que puedan estar atravesando una situación similar en el anonimato de sus hogares.

Para lograr superar aquel oscuro periodo, la joven recurrió a diversas herramientas tanto terapéuticas como espirituales. Según su propio relato, la ansiada recuperación fue fruto de un esfuerzo integral que incluyó de forma indispensable la ayuda de profesionales. "De todo se sale, absolutamente. Yo siempre lo digo, hay que hacer una combinación de todo, una vida saludable, una mentalidad saludable, ayuda de profesionales, por supuesto, la psiquiatría y la psicología para mí son superimportantes", ha detallado con firmeza.

Sin embargo, el pilar fundamental de su transformación personal y de su sanación ha sido el descubrimiento de la fe, una experiencia vital que experimentó durante el último año. Toribio confiesa que este hallazgo espiritual reordenó sus prioridades vitales por completo. "Para mí también ahora la fe, que es lo más importante que hay en mi vida, mi centro, de lo que me aferro y lo que me agarro para seguir hacia adelante todos los días", asegura. Aunque aclara que no es una persona religiosa en el sentido institucional del término, sí se define como una mujer de profundas creencias.

En la actualidad, su principal y más ilusionante proyecto vital es la maternidad en solitario. Desengañada del amor de pareja y sin intención de forzar vínculos amorosos con el único fin de formar un hogar, ha decidido emprender este valiente camino por su cuenta. Además, ha confirmado que ya no mantiene ningún tipo de relación con el actor madrileño, aunque guarda un profundo respeto por la etapa vivida y asegura que cada uno avanza centrado en sus respectivos proyectos.

Para afrontar este nuevo capítulo, Toribio ha optado por abandonar el frenético ritmo de la capital española y regresar a un entorno natural junto a su familia más cercana. "Me voy a vivir con mi madre, con mi hermana, con mi cuñado, mi sobrinita que tiene cuatro meses, a un entorno natural. Juntos estamos muy felices", concluye la empresaria, asumiendo con total naturalidad las renuncias laborales que conlleva alejarse de los negocios de Madrid, pero satisfecha de poder criar a su futuro bebé en un ambiente sereno.