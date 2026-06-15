Rocío Carrasco, tajante sobre el diario de Rocío Jurado: "Ensuciar su legado me parece fatal"

En plena conmemoración del vigésimo aniversario del fallecimiento de Rocío Jurado, las tensiones familiares vuelven a centrar la atención pública. En esta ocasión, la polémica gira en torno al diario íntimo de la inolvidable cantante, un documento que constituye una de las piezas angulares del nuevo documental que repasa su vida y trayectoria. Ante la posibilidad de que Gloria Camila decida emprender acciones legales para reclamar dichos manuscritos, Rocío Carrasco ha decidido dar un paso al frente y defender con firmeza el proyecto audiovisual que rinde tributo a su madre.

Rocío se ha mostrado contundente frente a los rumores. "¿Otra vez? Escúchame bien y lo voy a decir para que se entere todo el mundo ya. Ensuciar una cosa tan sumamente bonita como es el legado de ella y en ese archivo visual que va a haber para los restos, con algo tan sumamente absurdo me parece fatal", ha sentenciado. En este sentido, ha invitado al público a que juzgue el resultado final antes de emitir valoraciones precipitadas: "La gente, antes de hablar, que lo vean. Punto pelota". Con estas declaraciones, lamenta profundamente que se intente enturbiar un trabajo elaborado desde el mayor de los respetos hacia la figura de la artista.

Otro de los frentes abiertos es la crítica por la ausencia de determinados miembros del clan familiar en la docuserie. Lejos de esquivar la cuestión, Carrasco ha negado tajantemente cualquier tipo de veto por su parte o por la de la productora. "Bueno, la gente que falta es porque no ha querido estar, simplemente", ha aclarado, deslizando que las puertas del proyecto han estado abiertas para todo aquel que deseara aportar su testimonio. Según su perspectiva, el verdadero objetivo de esta obra no radica en reavivar rencillas internas, sino en reconstruir minuciosamente la vertiente personal y profesional de una de las voces más importantes de la música española mediante un extenso material inédito.

Paralelamente, los actos de conmemoración previstos en la localidad natal de la cantante han vuelto a marcar la distancia existente entre los familiares. Al ser cuestionada sobre su posible asistencia a los actos que tendrán lugar en la provincia de Cádiz, la respuesta no ha dejado lugar a dudas: "No, yo no. Yo, Chipiona, no". A pesar de su sonada ausencia en estos eventos, ha querido enfatizar que el recuerdo de su madre le acompaña de forma constante. "La recuerdo todos los días de mi vida. A mí no me hace falta que sea 1 de junio", ha afirmado, asegurando que la figura de la intérprete sigue muy viva gracias al cariño incondicional de sus seguidores y a los constantes tributos musicales.

Precisamente, uno de esos homenajes tuvo lugar recientemente en Madrid, al que asistió acompañada de su amiga Alba Carrillo para disfrutar del espectáculo de la agrupación musical encargada de versionar los grandes éxitos de la artista. Erigida como heredera sentimental del legado de Rocío Jurado, ha manifestado sentirse plenamente satisfecha por cómo las nuevas generaciones continúan descubriendo la magnitud de su obra. "Estoy ancha como un pavo en Navidad, ¿sabes? Estoy orgullosísima", ha confesado con una sonrisa, demostrando que, al margen de los previsibles litigios y las desavenencias, su prioridad absoluta es proteger la inmensa herencia cultural que dejó la cantante andaluza.