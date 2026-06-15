Tana Rivera arropa a Roca Rey en Las Ventas junto a Froilán y Victoria Federica

Desde que se hizo pública su historia de amor, Tana Rivera y el diestro peruano Andrés Roca Rey se han vuelto inseparables, y ella ha querido demostrar una vez más su apoyo incondicional a su pareja acudiendo a la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, para presenciar una de las citas taurinas más destacadas de la temporada en la capital de España: la tradicional corrida de la Beneficencia.

Tana llegaba al recinto madrileño arropada por su círculo de amigas, mostrando una actitud tranquila y dispuesta a disfrutar de la tarde. Atrás parece haber quedado el tremendo susto que vivió recientemente en la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, donde presenció desde el tendido cómo Roca Rey sufría una grave cogida que obligó a su ingreso en la UCI. Fiel a la discreción que siempre ha caracterizado sus apariciones públicas, prefirió guardar silencio ante los medios de comunicación y no hacer declaraciones sobre el dulce momento personal que atraviesa.

La expectación en los aledaños del coso no solo se centró en la figura de la nieta de la desaparecida duquesa de Alba. Felipe Juan Froilán y su hermana, Victoria Federica, tampoco quisieron perderse este festejo taurino de gran arraigo en la ciudad. Y aunque ambas estuvieron juntas en el Rocío, Tana presenció la corrida con unas amigas mientras que los hijos de la infanta Elena estaban situados en el tendido bajo de la plaza. También estuvo presente Jorge Navalpotro, novio de Victoria Federica, que vio la corrida desde otro lugar de la plaza.

Ya en el interior de la plaza, las inclemencias meteorológicas se convirtieron en las protagonistas inesperadas. Una fuerte tormenta de lluvia sorprendió a los miles de espectadores que abarrotaban la plaza, entre ellos numerosos rostros conocidos como la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso; Luis Alfonso de Borbón que acudió acompañado de su tío Jaime Martínez-Bordíú; Fernando Martínez de Irujo; el juez Santiago Pedraz y su mujer Elena Hormigos; el futbolista Sergio Ramos; el empresario Pedro Trapote y su mujer, Begoña; Nuria González, que acudió acompañada de sus hijos Iván y Alma; el presentador Ramón García o José Ortega Cano.