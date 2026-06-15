Zendaya y Tom Holland deslumbran en Madrid en su primera aparición tras su boda secreta

Después de varios días en los que la expectación no ha dejado de aumentar, los actores Zendaya y Tom Holland han protagonizado este lunes su primera aparición pública en España. La mediática pareja, que formalizó su relación pasando por el altar en una ceremonia secreta a principios de marzo tras cinco años de noviazgo, ha visitado nuestro país para la promoción de su nueva cinta, Spider-Man: Brand New Day. El escenario elegido para el multitudinario posado fotográfico ha sido el exclusivo hotel Four Seasons de la capital.

Al margen de las muestras de afecto y la innegable sintonía que desprende el matrimonio, lo más destacado de la presentación internacional ha sido el espectacular atuendo de la protagonista de la exitosa serie Euphoria. La intérprete ha vuelto a demostrar por qué es considerada como una de las actrices mejor vestidas del panorama actual cinematográfico.

En esta ocasión, Zendaya ha optado para su primer acto madrileño por un estilismo impecable protagonizado por un diseño de Christian Cowan de reminiscencias españolas. Se trata de un vestido negro compuesto por un cuerpo ajustado de tipo corsé con escote de corazón y un diseño de palabra de honor. La prenda inferior destacó por ser una falda asimétrica repleta de flecos y dotada de una amplia abertura lateral. Para complementar el conjunto, la actriz recurrió a unos zapatos de tacón del mismo tono, largos pendientes y un peinado de efecto mojado que realzaba sus facciones.

Por su parte, Tom Holland apostó por un elegante traje negro combinado con una camisa roja, un evidente guiño cromático a su icónico personaje de ficción. Ambos intérpretes han aprovechado al máximo su estancia en la capital. Según ha trascendido, este mismo domingo la pareja disfrutó de la gastronomía nacional degustando una cena a base de productos típicos en un conocido establecimiento ubicado en el barrio de La Latina.

La agenda de los actores en Madrid se prevé sumamente intensa a lo largo de las próximas jornadas. Este lunes por la tarde, el actor británico tiene programada una visita a la Plaza de Colón para mantener un encuentro especial con los seguidores de la selección española de fútbol. Finalmente, el colofón a esta gira promocional será este mismo martes como invitados estrella al programa El Hormiguero, para ser entrevistados en directo y acercar a la audiencia los entresijos del último largometraje de la franquicia.