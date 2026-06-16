Conmoción en Turquía por la muerte de la actriz Ece Irtem a los 35 años a causa de un infarto

El mundo de la televisión turca atraviesa momentos de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de la actriz Ece Irtem, una de las intérpretes más prometedoras de la industria audiovisual del país. La noticia ha causado una gran conmoción tanto en Turquía como entre los seguidores internacionales de las exitosas series en las que participó.

La actriz murió apenas un día después de celebrar su 35.º cumpleaños, cuando se encontraba en uno de los momentos más destacados de su trayectoria profesional. Con una carrera en constante ascenso, Irtem había logrado ganarse el cariño del público gracias a sus papeles en producciones tan populares como El hombre equivocado, Pecado original y Me robó mi vida.

Según informan diversos medios turcos, la intérprete sufrió un infarto que resultó fatal. Hasta el momento no existían antecedentes públicos que hicieran sospechar de algún problema de salud grave, por lo que la noticia ha sido recibida con sorpresa por familiares, compañeros y admiradores.

De acuerdo con la información publicada por la prensa local, el abogado de la familia confirmó que la causa de la muerte fue un ataque cardíaco, descartando así las especulaciones que habían comenzado a circular en redes sociales. El suceso ocurrió alrededor del mediodía mientras la actriz se encontraba en su domicilio junto a su madre.

La inesperada pérdida ha generado una oleada de mensajes de condolencia en internet. Irtem mantenía una presencia muy activa en redes sociales y pocos días antes había compartido imágenes de un reciente viaje a Tailandia, mostrando una imagen alegre y cercana a sus seguidores.

Nacida en la región de Anatolia Central, la actriz desarrolló desde joven una fuerte vinculación con las artes escénicas. En 2014 finalizó sus estudios de Ópera e Interpretación Vocal en la Universidad Yaşar, donde destacó entre los mejores alumnos de su promoción. Durante esa etapa también participó en diversos proyectos junto a reconocidas figuras de la ópera turca. Más tarde se trasladó a Estambul para centrarse plenamente en su carrera como actriz.

En España, Ece İrtem era especialmente conocida por su participación en varias de las series turcas que lograron gran éxito de audiencia. Su trabajo en El hombre equivocado, emitida por Nova, así como en Pecado original y Me robó mi vida, contribuyó a acercarla a miles de espectadores españoles que siguieron su evolución artística a lo largo de los años.

La noticia de su fallecimiento provocó una rápida reacción entre numerosos profesionales del sector. Actores, productores y seguidores inundaron las redes sociales con mensajes de homenaje y despedida. Entre ellos destacó el actor Can Yaman, compañero de reparto en El hombre equivocado, quien expresó su dolor compartiendo una fotografía junto a la actriz acompañada de un emotivo símbolo de corazón roto.

Otros compañeros de profesión también quisieron rendirle homenaje. El actor Serkay Tütüncü fue uno de los primeros en manifestar públicamente sus condolencias, enviando un mensaje de apoyo a la familia y recordando con cariño a la intérprete.