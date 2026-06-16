El polémico banquete de boda de Makoke que Anita Matamoros defiende: "Fue todo maravilloso"

Diez meses después de verse obligados a posponer su enlace matrimonial por los problemas de salud de Marina Romero, pareja de Javier Tudela, Makoke y Gonzalo Fernández se daban finalmente el 'sí, quiero' el pasado 12 de junio. La esperada ceremonia se celebró en Ibiza, rodeada de un ambiente romántico y en compañía de sus familiares y amigos más cercanos. Sin embargo, lo que pretendía ser la culminación de un sueño para la colaboradora de televisión no ha tardado en verse ensombrecido por una ola de comentarios negativos y filtraciones sobre los entresijos de la celebración.

Las críticas se han centrado en varios aspectos fundamentales del evento. Por un lado, se ha cuestionado el segundo de los vestidos de novia que lució la protagonista, una creación del diseñador Juan Vidal, que fue objeto de debate por su pronunciado escote. Por otro lado, diversos asistentes habrían filtrado su descontento con el banquete nupcial. Según estos testimonios, la comida no estuvo a la altura de las expectativas, llegando a afirmar que el solomillo servido como plato principal estaba excesivamente seco y mal elaborado. A esto se sumó la peculiar manera en la que los novios cortaron la tarta nupcial utilizando un machete, un gesto que ha desatado todo tipo de especulaciones sobre la euforia desmedida de la recién casada.

Frente a esta avalancha de comentarios, Makoke ha optado por mantener un perfil bajo y hacer oídos sordos mientras disfruta de sus primeros días de matrimonio en la isla Pitiusa junto a su marido. Quien no ha dudado en salir al paso de la controversia ha sido su hija, Anita Matamoros. A su regreso a Madrid, la joven influencer ha plantado cara a los medios de comunicación para ofrecer su versión sobre el mediático evento, el cual ha definido de manera rotunda como un día "maravilloso de principio a fin".

La hija de la colaboradora ha querido transmitir su entusiasmo y desmentir categóricamente los rumores sobre la presunta mala organización. "Estoy súper feliz. Han sido dos días como súper emocionantes, muy divertidos. Y yo me estoy partiendo de risa con todos los vídeos que veo, lo poco que se ha visto", expresó ante las cámaras. Asimismo, no escatimó en elogios hacia su progenitora, asegurando que su madre estaba increíble y que ha sido el día que más guapa la ha visto en su vida.

Respecto a la calidad del servicio de restauración, la joven fue tajante: "Estaba todo buenísimo. Fue todo maravilloso de principio a fin, las horas de antes y los días de después, así que no hay que hacer caso a nada más. Y los novios muy felices". Sin embargo, prefirió guardar silencio sobre algunos detalles que han despertado curiosidad, como los motivos por los que su madre no lució el tercer atuendo nupcial previsto, un diseño vintage de Paco Rabanne elaborado en metal que, según apuntan diversas fuentes, le resultó imposible enfundarse. Tampoco confirmó de manera explícita si los próximos en pasar por el altar serán su hermano Javier Tudela y su pareja, a pesar de que esta última fue la afortunada en recibir el codiciado ramo de novia.