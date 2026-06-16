¡Es la guerra!: Irene Rosales se marca un pancartazo con alusiones a Kiko Rivera

Irene Rosales ha liado una buena al protagonizar una campaña para Grefusa en la que menciona a Kiko Rivera sin cortarse. Ayer se instaló una pancarta gigante en el mercado de Antón Martín, en pleno centro de Madrid, con un mensaje de la campaña, en la que Irene se come unos kikos y dice así: "Un mix con un mal kiko es un mal mix. Elige Grefusa Mix, elige el mejor Kiko".

Irene Rosales ha contestado a Es la Mañana de Federico: "La verdad es que han sabido hacer muy bien la campaña y yo encantada de trabajar con ellos", nos ha dicho Irene. Además ayer era el 35 cumpleaños de Irene, y Guillermo Famín le escribió una declaración de amor. "Hoy es un día muy especial. Cumple años el amor de mi vida. La persona que llegó a mi vida en el peor momento posible y que supo enderezarla de una manera increíble. Te deseo todo lo mejor en esta maravillosa vida que te espera y, sobre todo, que te mereces. Felices 35, te amo. El mejor regalo que puedo tener todos los días es estar a tu lado. Por una vida cumpliendo años juntos. Te amo mi amor", añade.

Por su parte, a Kiko Rivera le pilla la noticia en Mallorca mostrando su rabia en redes sociales: "Hoy he visto una campaña que, sinceramente, me parece patética. Si esta es la forma que has elegido para seguir generando atención y, de paso, para que a mis hijas no les falte de nada, adelante. Yo, mientras tanto, estoy en Mallorca trabajando para que a ellas no les falte absolutamente de nada. La vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko. Y sí, la frase puede molestar, pero no deja de ser una realidad. Mira dónde estás hoy y recuerda de dónde venías. Hay un antes y un después que todo el mundo conoce perfectamente solo hay que mirarte. Eso también es por comerte un kiko".

Y Lola echa más lena al fuego con un mensaje de amor incondicional a Paquirrin con música de Papa Manelo, "Sigo jodiendo", que dice "Si no eres feliz con tu vida por qué tienes que hablar de la mía" para anunciar que llevan 6 meses juntos.

Ayer se filtraron la angustiosa llamada de Jonathan Andic a la policía minutos después de la caída de su padre. La causa judicial contiene numerosas frases y expresiones que forman parte de un proceso de terapia donde participaban más miembros de la familia. No se puede resumir ni sacar conclusiones de todo un proceso a través de una o dos frases dirigidas a inculpar a Jonathan Andic.

La Casa Real Noruega no ha reaccionado sobre la sentencia de Marius Borg. "El caso ha sido transmitido por el tribunal y la Casa Real no hará comentarios sobre el resultado" señalan desde la Casa Real a los diarios del país.