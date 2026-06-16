Inés García arropa a Lamine Yamal en el debut de España en el Mundial de EEUU

La relación sentimental entre el futbolista Lamine Yamal e Inés García parece consolidarse con el paso de los meses. Aunque su noviazgo no trascendió a la opinión pública hasta finales del pasado mes de abril, cuando ambos fueron fotografiados en un conocido restaurante de Sitges, el vínculo entre los dos jóvenes avanza con paso firme. Así lo demostró el propio delantero al presentar oficialmente a la sevillana durante la celebración del título de Liga conseguido por el Fútbol Club Barcelona el pasado 20 de mayo. Ahora, para disipar cualquier duda sobre la seriedad de su compromiso, la joven ha cruzado el océano Atlántico para respaldar al jugador en el Mundial 2026.

El combinado nacional inició su andadura en el torneo internacional este lunes con un resultado muy por debajo de las expectativas. España, que partía como clara favorita, no logró pasar del empate a cero ante Cabo Verde en el partido disputado en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, en Georgia. A pesar del tropiezo colectivo, el encuentro supuso una excelente noticia en el plano individual para el extremo español, quien saltó al terreno de juego en el minuto 70 tras dejar atrás una inoportuna lesión muscular que llegó a amenazar su participación en la cita mundialista.

Lejos de mantener un perfil bajo, Inés García quiso dejar constancia de su apoyo incondicional a través de sus redes sociales. La joven publicó diversas fotografías desde las gradas del estadio norteamericano luciendo la camiseta de la selección nacional, personalizada con el dorsal 19 y el nombre de su pareja. Asimismo, compartió con sus seguidores el preciso instante en el que el futbolista ingresaba al césped, evidenciando su emoción por el retorno a la competición del atacante. El propio Lamine le contestó a su post: "preciosa" con un corazón.

Una vez finalizado el encuentro, el propio protagonista quiso dirigirse a sus más de 43 millones de seguidores en la red social Instagram para analizar el estreno deportivo. "Primer partido del Mundial y sumamos un punto. Sabemos que esto es una competición larga y que el objetivo aún está lejos, seguiremos trabajando y saldrá todo como lo deseamos no dudéis. Quiero dar gracias a Dios por permitirme volver a jugar después de la lesión, y también a mi familia por estar siempre a mi lado, apoyándome y acompañándome en cada paso de este camino", escribió el jugador, mostrando confianza en el futuro del equipo.

Además de sus reflexiones sobre el ámbito deportivo, Lamine aprovechó la ocasión para presumir de la solidez de su vida personal. A través del formato de historias efímeras, publicó una fotografía del reencuentro en la grada tras el pitido final. En la imagen aparece acompañado por Inés García y por su hermano menor, Keyne, de 4 años. La instantánea refleja la excelente sintonía familiar existente y confirma su plena integración cuando apenas han transcurrido tres meses desde que su relación se hiciera pública.