Kiko Rivera estalla contra Irene Rosales por su mofa publicitaria: "Me parece patética"

Este lunes 15 de junio, día en que Irene Rosales cumplía 35 años, la colaboradora de televisión se convirtió en la imagen de la nueva campaña publicitaria de Grefusa, una marca española especializada en snacks, pipas y frutos secos. Lejos de ser un trabajo convencional, la lona, de tamaño XL y ubicada en la madrileña plaza de Antón Martín, lucía el siguiente eslogan: "Un mix con un mal kiko es un mal mix" y "Elige Grefusa Mix, elige el mejor kiko".

Un juego de palabras que aprovecha el nombre de uno de los ingredientes del producto para lanzar una indirecta muy directa que muchos consideran imposible de desvincular de Kiko Rivera. La propia Irene definió el anuncio como su autorregalo de cumpleaños y lo compartió emocionada en sus stories de Instagram.

La respuesta de Kiko: dura y sin filtros

La polémica sorprendió a Kiko mientras daba un concierto en Mallorca, desde donde no tardó en emitir un comunicado en sus redes sociales. Sus palabras no dejaron lugar a la ambigüedad.

"Hoy he visto una campaña que, sinceramente, me parece patética. Y antes de que aparezcan los de siempre pidiendo respeto y recordándome quién es, conviene recordar algo muy sencillo: yo también soy el padre de mis hijas y, por lo que veo, el respeto no siempre es recíproco", escribió el hijo de Isabel Pantoja.

Pero ahí no quedó todo. El DJ fue más allá y lanzó un dardo envenenado: "Hay una verdad que ni una campaña, ni cien entrevistas, ni mil titulares van a cambiar: la vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko. Mira a tu alrededor. Mira dónde estás hoy y recuerda de dónde venías."

Mientras la polémica estalla en redes, Irene Rosales celebró su cumpleaños rodeada de su entorno más cercano, incluyendo a su pareja Guillermo Famín, con quien hizo oficial su romance en octubre. Por su parte, Kiko Rivera disfruta de su estancia en Mallorca junto a Lola García, la bailarina con quien mantiene una relación desde las pasadas navidades.