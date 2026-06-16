Tamara Falcó desvela en Masterchef el secreto de Íñigo Onieva tras el Ironman: "Me va a matar"

Tamara Falcó, ganadora de la cuarta edición de MasterChef Celebrity, regresó al plató que la vio coronarse como chef. Aunque pocos apostaban por el talento de la marquesa de Griñón para los fogones en aquella ocasión, su perseverancia y su don innato para idear platos la llevaron a la victoria. Ahora, convertida en un referente del formato, ha acudido como invitada a la semifinal de la decimocuarta edición de MasterChef para asesorar a los aspirantes sobre cocina holística y equilibrio emocional a través de la alimentación.

Como es habitual en sus apariciones televisivas, Tamara no tardó en convertirse en la protagonista absoluta de la velada, reconociendo ante los jueces que no ejerce de cocinera en su día a día, sino que reserva sus habilidades para "ocasiones especiales". Según explicó, se ha dado cuenta de que lo que realmente le apasiona es diseñar el menú y disfrutarlo en compañía de su entorno más cercano.

El tono del programa se volvió más distendido cuando el chef Jordi Cruz decidió indagar en la faceta personal de la invitada, preguntándole directamente por su marido. "Se me olvida que aquí siempre hay un poco de salseo", reaccionó con humor, antes de asegurar que, a punto de celebrar su tercer aniversario de boda, la pareja atraviesa por un momento excelente.

Sin embargo, confesó que no comparten todas sus aficiones, especialmente en el terreno deportivo. Mientras que el empresario se ha volcado en el running, participando en maratones y pruebas extremas a nivel internacional, ella prefiere otro tipo de entrenamiento físico. "Yo no corro. Corro de vez en cuando en la máquina, pero estoy haciendo pesas", detalló. Fue en ese instante cuando Jordi Cruz lanzó un comentario irónico, sugiriendo que, mientras su esposo corría, ella se dedicaba a comer. La respuesta de la marquesa no se hizo esperar y provocó las risas de los presentes: "No, él come más que yo. Hizo el Ironman después nos pegamos tal festín por Italia que, cuando se pesó el lunes, no había bajado un gramo".

Al percatarse de la indiscreción que acababa de cometer en pleno horario de máxima audiencia, intentó rectificar con una petición a la productora del espacio. "Me va a matar, esto lo cortamos", exclamó entre risas. Pese a su solicitud, el equipo de edición decidió mantener el divertido desliz, convirtiendo la anécdota en uno de los momentos más comentados de la gala.