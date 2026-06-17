Andrea Molina, hija de Lydia Bosch, espera su primer bebé junto al músico Juan Fernández

La noticia del embarazo de Andrea Molina y el músico Juan Fernández, integrante del grupo Marlon, ha trascendido este miércoles tras ser adelantada por la revista Hola en su portada. La hija de Lydia Bosch y Micky Molina espera su primer hijo, un hecho que la propia protagonista ha querido confirmar formalmente horas después a través de sus perfiles sociales. Para ello, ha publicado un vídeo en el que muestra cómo comunicó la noticia a su pareja.

En la grabación, captada en el interior de su vehículo, la joven preparó una sorpresa para el guitarrista. Andrea le entregó al músico una semilla de chía y le explicó que apenas mide 1,1 milímetros, desvelando a continuación que ese era exactamente el tamaño de su futuro hijo en ese momento del proceso de gestación.

Posteriormente, le mostró la prueba de embarazo positiva, lo que provocó una evidente reacción de sorpresa y emoción en el artista. Juan Fernández abrazó a su pareja visiblemente conmovido. Este paso supone la consolidación de una relación que se ha extendido durante diez años, caracterizada en todo momento por la discreción y el alejamiento voluntario de la atención mediática constante.

Junto al documento audiovisual, Andrea Molina ha redactado un mensaje en el que relata que llevan tres meses conociendo su estado, un tiempo en el que su rutina se ha vuelto "aún más maravillosa". Ha aprovechado también para dirigir unas palabras al futuro integrante de la familia, cuyo sexo todavía se desconoce, asegurando que le esperan con ilusión y prometiéndole que ha "elegido bien". En el ámbito profesional, la futura madre, de treinta y cuatro años, se dedica a la organización de eventos, tras haber realizado trabajos puntuales como actriz y modelo en el pasado.

El nacimiento de este bebé marcará un hito familiar, ya que supondrá el estreno como abuelos de sus conocidos progenitores. La actriz Lydia Bosch ha reaccionado rápidamente a la publicación de su hija, agradeciendo a la pareja el momento de felicidad que están compartiendo. Igualmente, el actor Micky Molina tendrá a su primer nieto, sumando una nueva generación a la popular saga de artistas que inició su abuelo, el recordado cantante Antonio Molina.