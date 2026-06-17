Marisa Jara está viviendo una de las mejores etapas de su vida, por no decir la mejor; así lo confesó una vez terminada la presentación de una línea de cosméticos de la marca Banban, de la que es imagen. Unos productos creados tanto para la mujer como para el hombre. "Son totalmente naturales y, desde que los uso, mi piel está mucho más fresca y perfectamente hidratada. Con esta vida tan estresante que llevamos todos, es un remedio infalible", así lo explicó.

La sevillana vive entre su Sevilla natal y Madrid por motivos de trabajo. "Mi experiencia en Supervivientes ha sido muy positiva. Reconozco que no es fácil, pero merece la pena. Estoy recién aterrizada, como se suele decir. Ha sido muy duro, pero no lo cambiaría porque ha sido increíble; es muy enriquecedora, sobre todo cuando ves que vas superando pruebas. Me gustan los retos y me atrevería a decir que lo repetiría. Acabo de regresar y solo me acuerdo de lo bueno, lo malo ya se me ha olvidado, tengo esa suerte. Lo más duro de todo es lo mucho que he echado de menos a los míos y, sobre todo, a mi niño, Tomasito, que solo tiene cuatro añitos. Al principio no entendía que yo no estuviera, porque tiene mamitis, pero mis suegros le ponían la televisión y me veía. Hay una anécdota muy graciosa, y es que cuando me fui, él siempre me llamaba mamá y no sabía mi nombre, y cuando he regresado me dijo cuando me vio: 'Bienvenida, Marisa Jara'. Es muy gracioso. El reencuentro fue increíble, me abrazaba, me tocaba la cara y me decía que no me fuera. Esto fue la primera vez. La segunda llevaba un cubo con juguetes de playa y me dijo que se iba conmigo. La inocencia de los niños. Ahora nos lo llevaremos de vacaciones, vamos a hacer una ruta a varios sitios como Marbella, Almería o Ibiza. Nos gusta cambiar de destino", así lo contó.

Todo apunta a que en breve sonarán campanas de boda. "Yo soy muy antigua y todavía no se ha arrodillado y me ha dado el anillo, pero sí habrá boda, y en cualquier momento me lo va a dar. A estas alturas me gustaría que me lo pidiera en una comida familiar. Lo haremos en Sevilla, que es mi tierra, con mi familia y amigos, algo sencillo, en invierno porque me gusta mucho, por supuesto iré con un vestido de novia de blanco, y Tomás nos dará las alianzas y será muy emotiva", confesó.

Marisa y Miguel Almansa llevan ocho años de relación. El futuro marido es empresario inmobiliario y siempre lo ha compaginado con su faceta de músico y DJ. "Acaba de sacar un tema muy bonito que lleva por título Te quiero, basado en su novia; lo compuso en un momento de crisis de la pareja, que afortunadamente se solucionó a los pocos días. Yo he tenido varias bodas y lo único que sobraba era el novio (risas). La próxima es totalmente lo contrario: lo más importante es Miguel. Han tenido que pasar unos años para que llegase lo bueno. De él me han enamorado muchas cosas, pero sobre todo que es normal, y eso lo valoro mucho. Se levanta a las seis de la mañana y atiende al niño como nadie, todo lo hace de corazón, se implica en todo, es una persona que me suma, no quiero decir más cosas de él por si me lo quitan", comentaba con sentido del humor.

"Cuando tuvimos esa pequeña crisis, que tan solo duró una semana, lo pasamos tan mal que no hemos vuelto a tener ninguna, solo lo normal, enfados sin importancia. Estoy igual de enamorada que el primer día".