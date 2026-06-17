Daniela, hija de Joaquín Sánchez, hace oficial su relación con una promesa del fútbol español

La vida sentimental de Daniela Sánchez vuelve a acaparar la atención mediática. La hija mayor del exfutbolista Joaquín Sánchez ha confirmado discretamente que atraviesa un gran momento personal tras hacer pública su relación con el joven futbolista Antonio Cordero.

La joven, que en los últimos años ha ganado notoriedad en redes sociales y acumula cientos de miles de seguidores, ha compartido varias imágenes de una escapada a Tenerife junto al deportista, unas publicaciones que han sido interpretadas como la confirmación definitiva de su romance.

La noticia llega meses después de que Daniela reconociera públicamente que se encontraba soltera tras poner fin a una relación de larga duración. Desde entonces, su nombre había aparecido vinculado a distintos rumores sentimentales, aunque ninguno llegó a confirmarse.

Por su parte, Antonio Cordero es considerado una de las jóvenes promesas del fútbol nacional. Viste la camiseta del Newcastle United y, además, ha fichado por la Selección Española Sub-19. Tras formarse en distintas canteras del fútbol español, el jugador ha continuado desarrollando su carrera profesional y afronta una etapa clave para consolidarse en la élite.

Mientras tanto, Daniela continúa centrada en sus estudios y en su creciente presencia digital, una faceta que le ha permitido construir una identidad propia más allá de la popularidad de sus padres. La joven compagina su actividad en redes con diversas apariciones públicas y proyectos relacionados con la comunicación y el entretenimiento.

Con esta nueva relación ya sin ocultarse, ambos parecen disfrutar de un verano marcado por la tranquilidad, los viajes y una historia que ha despertado el interés de seguidores y medios especializados en actualidad social.