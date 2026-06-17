Elisa Mouliaá, tras conocer la orden de detención: "Al final el socialismo sí va a estar convirtiéndose en fascismo"

El Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, bajo la dirección del magistrado Arturo Zamarriego, ha dictado un auto por el que decreta la detención y presentación ante la sede judicial de la actriz Elisa Mouliaá. Esta severa medida restrictiva de la libertad ambulatoria responde a la incomparecencia de la investigada en hasta tres citaciones previas fijadas por el instructor del caso. El procedimiento penal dimana de la querella interpuesta por el expolítico y fundador de Podemos, Íñigo Errejón, quien acusa a la intérprete de un delito de calumnias debido a las reiteradas manifestaciones públicas en las que este fue señalado como presunto acosador sexual y extorsionador en diversos platós de televisión.

La resolución del juez Zamarriego determina de forma taxativa que el propósito exclusivo de la detención es asegurar la práctica de su declaración en calidad de investigada, disponiéndose su inmediata puesta en libertad una vez cumplimentado dicho trámite, siempre que no concurra otra causa legal que lo impida. La orden de busca y captura e ingreso en dependencias judiciales cuenta con un periodo de vigencia de cinco años, extendiéndose formalmente hasta el próximo 16 de junio de 2031. El magistrado ya ha ordenado el libramiento del correspondiente exhorto al Juzgado de guardia y la anotación de la requisitoria en el Sistema de Registros de Apoyo a la Administración de Justicia (Siraj).

El origen de este enfrentamiento en sede instructora se remonta a las intervenciones televisivas de Mouliaá, donde afirmó con vehemencia que Errejón habría extorsionado de manera directa a dos de los testigos citados en la causa principal. Dicho proceso, que avanza de forma paralela en los tribunales, investiga al antiguo portavoz de Sumar en el Congreso por una presunta agresión sexual denunciada originariamente por la propia actriz. Sin embargo, la estrategia de la defensa de Mouliaá se ha visto comprometida tras la comparecencia de los propietarios del inmueble donde acontecieron los hechos denunciados; los dueños de la vivienda negaron de forma tajante ante el juez haber recibido coacción o extorsión alguna por parte de Errejón para ocultar conductas ilícitas, desvirtuando con ello las incriminaciones mediáticas que sustentan la querella por calumnias.

Frente a las sucesivas ausencias en las dependencias de la Plaza de Castilla, Mouliaá ha esgrimido diversas justificaciones, incluyendo bajas de índole médica y, más recientemente, compromisos laborales ineludibles fuera de las fronteras nacionales. En su última citación, la investigada acreditó documentalmente hallarse desempeñando labores profesionales en el entorno del Mar Rojo, en Oriente Medio, una localización caracterizada por graves deficiencias de conectividad que habrían imposibilitado la comparecencia telemática que su defensa técnica solicitó formalmente al juzgado. La propia afectada constató públicamente su voluntad de colaborar mediante videoconferencia, argumentando que las dificultades técnicas ajenas a su control impidieron el normal desarrollo del acto procesal. De hecho, a través de sus redes sociales, la actriz defendió la veracidad de su situación laboral y lanzó una severa crítica política al manifestar públicamente: "El único medio (refiriéndose a la revista Diez Minutos) que publica que hemos acreditado que estoy trabajando en el extranjero y ofrecí hacer videoconferencia. No si al final el socialismo sí va estar convirtiéndose en fascismo".

El único medio que publica que hemos acreditado que estoy trabajando en el extranjero y ofrecí hacer videoconferencia. No si al final el socialismo SI va estar convirtiéndose en FASCISMO. https://t.co/RctnFUqdVv — Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) June 16, 2026

La respuesta de la actriz ante la difusión de la orden de detención no se ha quedado ahí, canalizándose a través de una serie de publicaciones muy críticas en sus perfiles públicos, donde ha expresado su indignación frente al procedimiento. Mouliaá ha denunciado lo que considera una flagrante vulneración de sus garantías procesales y una desprotección de sus derechos fundamentales, afeando de forma directa que su equipo jurídico tuviera conocimiento de los autos judiciales a través de filtraciones a la prensa antes de recibir la preceptiva notificación formal. En respuesta a las críticas recibidas por su incomparecencia, la actriz alegó: "Precisamente porque respeto la Justicia he aportado documentación, he acreditado mi contrato de trabajo y he ofrecido declarar por videoconferencia. Lo que no acepto es que se vulneren mis garantías procesales ni que mi defensa se entere por los medios de resoluciones que afectan a mis derechos. Defender mis derechos fundamentales no es prepotencia. Es ejercerlos".

Ana, precisamente porque respeto la Justicia he aportado documentación, he acreditado mi contrato de trabajo y he ofrecido declarar por videoconferencia. Lo que no acepto es que se vulneren mis garantías procesales ni que mi defensa se entere por los medios de resoluciones que… https://t.co/HlM1WXyGQf — Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) June 16, 2026

El devenir de la instrucción penal se encamina ahora hacia un escenario de tensión jurídica, donde el mandato de detención policial coexiste con el escepticismo manifestado por la encausada respecto a la imparcialidad del sistema y de las instituciones del Estado. En un último mensaje, en el que Mouliaá refleja su absoluto desencanto con el proceso judicial y alude a supuestos intereses ocultos tras la querella, la actriz llegó a asegurar de forma literal: "Yo lo único en lo que creo ahora mismo es en Dios. No creo en la justicia y tampoco en los Reyes Magos. Los Reyes son los padres, y es ahí arriba desde donde se ha decidido lavar a este señor porque la orden viene de Manos Limpias. El puto topo ese es un protegido de su tío que es contable en la Casa Real. Pues resulta que mi futuro hijo es marqués y se vengará de él. Ya te digo si se vengará. Arde Troya que Hamlet se queda corto".

Yo lo único en lo que creo ahora mismo es en Dios. No creo en la justicia y tampoco en los Reyes Magos. Los Reyes son los padres, y es ahí arriba desde donde se ha decidido lavar a este señor porque la orden viene de MANOS LIMPIAS. El puto topo ese es un protegido de su tío que… — Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) June 16, 2026

Mientras la resolución del juez Zamarriego sigue su curso por los canales oficiales, la defensa de la actriz se enfrenta al reto de normalizar su situación de rebeldía procesal en un caso donde el debate mediático y las garantías de la justicia formal se encuentran firmemente entrelazados.