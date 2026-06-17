Froilán y Victoria Federica: todos los detalles del 'simpa' de su pandilla en el Hotel Palace

Los hechos ocurrieron el domingo 14 de junio en el madrileño Hotel Palace, justo después de la Corrida de la Beneficencia. El torero Andrés Roca Rey se aloja en dicho hotel por una cuestión de superstición, y no en los habituales donde se hospedan el resto de toreros.

Una vez concluida, parte de la pandilla de incondicionales del torero se trasladó hasta el hotel y esperaban a que el diestro bajara a saludarles en el bar del Palace.

Entre los presentes estaban Victoria Federica, Felipe Juan Froilán, el torero limeño Joaquín Galdós, María García de Jaime, que se fue al cabo de un rato y estaba sin su marido Tomás Páramo, o Berenice Lobatón, que llegó después.

No es verdad que fuera una misma pandilla la que estaba en el Hotel Palace ni es verdad que estuvieran en una terraza, que es lo que están argumentando para decir que no estaban alli, cuando todo el mundo sabe que en el Palace no hay terraza, sino un bar con una cúpula acristalada.

A la hora de pagar la factura empezaron a levantarse e irse. Los camareros se dieron cuenta de que se marchaban y uno de ellos le pasó la factura al CEO de Modular Homes, que vio que la cuenta era más abultada y con más consumiciones de lo que le tocaba abonar, y decidió pagar él a pesar de estar sentado en otra mesa, cantidad que abonó como gesto de caballerosidad y para evitar líos.

¿Qué consumió la 'tribu de los simpas'?

Entre las consumiciones estaban dos aguas de Mondariz por importe de 10 euros; un agua con gas de Mondariz por importe de 5 euros; una Coca-Cola zero a 7,27 €; 13 dobles de cerveza Mahou con un total de 177 €; 5 copas de Domaine Trenel con un total de 95,45 €; 1 copa de ron gran reserva Zacapa 23 y una de Laderas, que suma una factura final de 357,40 €.

Ayer, varios programas de TV hablaron con varios de los camareros, que dijeron que ellos "no sabían nada", aunque no lo negaron. Finalmente, como gesto de cortesía invitaron al CEO a un plato de jamón y otra ronda como agradecimiento por el descubierto que dejó la 'banda del simpa'.