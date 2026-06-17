Kiko Rivera estalla contra Irene Rosales por su anuncio: 'La mente no le da para más'

Nuevas y contundentes declaraciones del DJ y cantante Kiko Rivera contra su mujer, la creadora de contenido en redes sociales Irene Rosales. El origen de este último desencuentro público se encuentra en una reciente campaña publicitaria protagonizada por la influencer para una conocida marca de frutos secos. En dicho anuncio, se utiliza el eslogan "Un mix con un mal Kiko es un mal mix", una frase en la que muchos seguidores y el propio protagonista han visto una clara e intencionada provocación.

Tras emitir un duro comunicado en el que aseguraba que el nivel de vida actual de la madre de sus hijas se debe exclusivamente a su relación con él, pidiéndole que no olvide sus orígenes, Rivera ha vuelto a la carga frente a los micrófonos de la agencia Europa Press. Visiblemente molesto, el hijo de la tonadillera ha arremetido contra la inteligencia de su mujer, asegurando sin titubeos que "la mente no le da para más". Además, ha anunciado su firme intención de emprender medidas legales por la inclusión y el uso comercial de su nombre en el citado espacio publicitario sin su consentimiento.

Estas palabras se produjeron a su llegada a Sevilla, después de una breve escapada de apenas veinticuatro horas a Palma de Mallorca. Allí viajó junto a Lola García para atender un compromiso profesional que coincidió con el debut de la Selección Española en el Mundial de Fútbol. A su regreso, se mostró más hablador que de costumbre. "Yo lo que pido es que dejen de hablar de mí un poco. Está bien que la gente trabaje, pero ¿qué pasaría si quitaran mi nombre de ese contrato?", se ha preguntado de forma retórica, insistiendo en que él se mantiene al margen hasta que ocurren cosas que considera graves faltas de respeto.

Sobre la actitud de Rosales y la posibilidad de que todo fuera en tono de humor, el músico fue tajante. Afirmó que "todo el mundo lo ve" y que, como atestiguan muchos comentarios en Instagram, quien no quiera darse cuenta de la burla es "porque son imbéciles". Dejando claro que la opinión de su mujer le resulta indiferente, remató con dureza: "Creo que ni siquiera piensa". Asimismo, presumió de su estabilidad actual, subrayando que no necesita hablar de nadie ni requiere de ingresos económicos extra porque el trabajo le funciona perfectamente y cuenta con el apoyo de su familia.

La polémica no se limitó únicamente a su mujer. Rivera aprovechó la atención mediática para lanzar un nuevo dardo a su hermana, Isa Pantoja, reafirmándose en unas controversidas declaraciones anteriores. Volvió a compararla con una cuchara porque "ni pincha ni corta". Explicó que sus palabras no nacen del rencor, pero insinuó que es ella quien rechaza cualquier tipo de acercamiento familiar. Según su versión, a su hermana le resulta más rentable mantener el conflicto vivo en los platós de televisión que solucionar sus diferencias en privado y hablando las cosas a la cara.

Finalmente, su acompañante Lola García quiso aprovechar el momento para aclarar los rumores sobre su posible participación artística en el próximo concierto de Isabel Pantoja, previsto para el 27 de junio en la capital hispalense. Desmintió que vaya a subirse al escenario a bailar con la artista, asegurando con amabilidad que su presencia en el recinto será únicamente como espectadora para disfrutar del espectáculo con todo el cariño posible hacia la cantante.