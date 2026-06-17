Operación blanqueamiento: la infanta Cristina regresa a Barcelona y deja la Fundación Aga Khan

Hola, que tiene línea directa con Cristina de Borbón, cuenta en exclusiva que la hija mediana de Juan Carlos I regresa a vivir a Barcelona, la ciudad en la que empezó todo. Su noviazgo, la creación de su familia y sus escándalos judiciales. Desde comienzos de año vive en la capital catalana en el piso que, según se nos quiso contar, reformó para que fuese habitado por sus hijos. Pero la inquilina iba a ser ella.

"Ya no hay nada que la ate a Ginebra", leemos en la revista. Sus hijos viven repartidos por Europa y por eso dejó Suiza hace meses. Pero también dejó su trabajo en la Fundación Aga Khan, fundada por el íntimo amigo de su padre, Karim Aga Khan IV. Desde ahora "ya solo trabaja para la Fundación La Caixa". Se entiende que ya no necesita dos trabajos para llegar a fin de mes y va a optar por el de la entidad, en la que ejerce de directora del área internacional.

Ahora ocupa un piso de 300 metros cuadrados en Pedralbes que compró por 1,8 millones de euros con una hipoteca a quince años, sin incluir la reforma, en el que convive con su hijo Pablo Urdangarin. Viaja mucho a Londres para ver a sus hijos, a Madrid para estar con su madre, y a Abu Dabi para visitar a su padre. Pero su vivienda oficial será en Barcelona.

Hola también cuenta que la distancia no es el olvido. La familia tiene un grupo de WhatsApp en el que se habla de todo "y, por supuesto, Iñaki Urdangarin está incluido". Califica a sus "nueras" como "fantásticas", madruga, hace deporte, lee mucho y también disfruta de su soledad. Porque "Doña Cristina no piensa rehacer su vida sentimental, ni tiene novio en Londres ni sale con un empresario misterioso, como se ha dicho".

Luis Miguel se recupera de una delicada operación en un hospital de Nueva York... pero su gente lo desmiente

Semana lleva a portada una noticia que se venía rumoreando desde hacía un mes y que de hecho fue desmentida a Es la Mañana de Federico el pasado 16 de mayo: que Luis Miguel había sido ingresado en un hospital de Nueva York. Ahora, la revista asegura que se trata del Monte Sinaí y que se recupera de manera satisfactoria de una operación en este centro de referencia internacional en cardiología. No aportan pruebas médicas, porque sería ilegal, ni fotos de entradas o salidas del artista del centro médico. Ni siquiera el nombre de su dolencia, de la que le habría podido tratar el prestigioso cardiólogo español Valentín Fúster.

Pero Semana sostiene, al igual que hizo hace un mes con Tita Cervera, que Luis Miguel ha permanecido ingresado los últimos quince días y que "desde su entorno quieren transmitir un mensaje de tranquilidad y que tanto la operación como la evolución posterior están siendo plenamente favorables". Que la intervención era delicada pero que los especialistas que le atienden están satisfechos con el resultado por lo que es posible que sea dado de alta en breve.

No explica la revista si se ha tratado de una intervención de urgencia o si estaba programada, pero sí afirma que Paloma Cuevas ha estado pendiente de él en todo momento y que se ha desplazado a Nueva York en repetidas ocasiones para acompañarle durante su ingreso, siempre sin "descuidar sus responsabilidades con sus hijas", que viven en Madrid. Puestos en comunicación con la oficina que gestiona los asuntos de la pareja en España, desmiente la noticia y nos remiten a un comunicado emitido por las fans del artista hace días negando la información.

Irene Rosales celebra sus 35 años en familia, días antes de la polémica de los kikos

Semana incluye fotos exclusivas de Irene Rosales disfrutando de una jornada playera junto a su novio Guillermo y sus hijas, fruto de su relación con Kiko Rivera. La andaluza ha cumplido 35 años y lo ha celebrado en Huelva con su familia, hermanas y sus sobrinos incluidos. Las fotos dejan claro que Guillermo mantiene una relación excelente con sus hijas, con las que jugó en el mar a hacerse ahogadillas.

Horas después de estas fotos estallaba la tormenta. En pleno centro de Madrid se desplegaba una pancarta gigante con el anuncio de Grefusa que ha provocado la ira de Paquirrín. "Un mix con un mal kiko es un mal mix. Elige Grefusa Mix, elige el mejor Kiko", decía el eslogan. Su ex ha reaccionado de la peor manera: la ha acusado de venir de la nada, ha dicho sin tapujos que "no piensa y que su cabeza no da para más" y ha recordado que él tiene madre, dando a Irene donde más le duele, ya que todavía se está recuperando de la muerte de la suya.

Cristina Pedroche se escapa a Ibiza con la familia

Dabiz Muñoz acaba de estrenar sede de su restaurante en Ibiza y allá que ha viajado toda su familia, Cristina Pedroche, sus hijos y sus suegros, para acompañarle en la inauguración.

La revista publica varias fotos de la jornada playera de la presentadora, aunque no hay rastro de sus hijos, para evitar problemas legales por parte de la publicación. Vestida con un bikini de color azul y con una muñeca de La Sirenita en la mano, Pedroche conversa con su marido, que bajó a la playa unos minutos a saludar sin quitarse ni siquiera su chaquetilla de chef.

Cóctel de noticias

Patricia Pardo y Christian Gálvez cuentan su historia de amor en la portada de Hola. Los presentadores del espectáculo del Papa en el Bernabéu explican cómo es su relación: "Mis hijas le llaman 'Cacho', de Cachorro. Cuando él vino a casa, una de las niñas empezó a decir que Chris era un cachorrito abandonado y teníamos que acogerle".

Otra relación que viento en popa es la de Eva González y Nacho. La pareja ha sido fotografiada por la revista Semana durante una de sus escapadas a Madrid. La modelo viajaba por motivos laborales para grabar La Voz y su novio desde finales de 2024 la acompañó.

Joaquín Torres enseña su casa de El Viso. El controvertido arquitecto, tan famoso por sus obras decorativas como por sus recientes desgracias familiares, posa con su sobrina en las páginas que Hola suele dedicar a la decoración, a veces ejerciendo de portal inmobiliario. Ahora estrena vivienda en Madrid pero no está en venta, de momento.

Tana Rivera, la mayor fan de Roca Rey. Hola incluye imágenes de la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo acudiendo a Las Ventas para apoyar a su novio. Cayetana acaba de colgar en redes un vídeo en el que muestra su apoyo a la candidatura de Feliciano Fernández González a Hermano Mayor de la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana.

La reina Letizia, "de incógnito" por la Feria del Libro de Madrid. Cargada de bolsas y acompañada por su amiga la escritora Gina Montaner, la soberana se paseó por el parque del Retiro "luciendo músculo", como dice la portada de Diez Minutos. Con camiseta de tirantes y pantalón blancos y un bolso al hombro con sus pincitas para el pelo colgadas.

Las parejas que triunfan en el Mundial. Hola y Semana han realizado sendas galerías con todos los novios y casados que competirán en México. Desde Georgina y Cristiano hasta Marc Cucurella y Claudia Rodríguez, pasando por matrimonios sólidos como el de Leo Messi y Antonella Rocuzzo o relaciones incipientes como la de Mbappé y Ester Expósito.