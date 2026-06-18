El padre de Leo Messi, hospitalizado en Argentina: "No está bien de salud"

La imagen de Lionel Messi emocionado hasta las lágrimas tras marcar en el estreno de Argentina en el Mundial 2026 dio la vuelta al mundo. Aunque en un primer momento se interpretó como una reacción ligada a la importancia del momento deportivo, horas más tarde medios argentinos revelaron que detrás de esa escena existiría una razón mucho más personal.

Según informó el periodista Eduardo Feinmann durante su programa en Radio Mitre, el capitán argentino atraviesa días especialmente difíciles debido al delicado estado de salud de su padre, Jorge Messi. El comunicador aseguró que se trata de un problema médico serio que se arrastra desde hace varios meses y que habría experimentado un empeoramiento reciente.

Se puso a llorar después del gol. Me rompe en mil pedazos. pic.twitter.com/EiIbpFLJpO — Messias (@Messias30_) June 17, 2026

"Desde el año pasado Jorge Messi tiene un problema de salud bastante grave. No está bien de salud. En los últimos días hubo algunas situaciones que agravaron un poco más su estado y Lionel está viviendo esa preocupación como cualquier hijo lo haría", explicó Feinmann, quien evitó ofrecer detalles sobre el diagnóstico.

Hasta el momento, ni Messi ni su entorno familiar han realizado declaraciones públicas sobre esta información. Sin embargo, tras el encuentro, el futbolista reconoció que había atravesado momentos complicados fuera de los terrenos de juego.

"Fue una situación totalmente ajena al fútbol. Pasé días difíciles y complicados. Estoy agradecido a toda la delegación y a mis compañeros porque estuvieron a mi lado y me dieron fuerzas para estar bien", expresó el exjugador del Barcelona al término del partido. Las palabras del astro argentino aportaron contexto a una celebración cargada de emoción que ahora adquiere un significado mucho más profundo.