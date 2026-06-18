Fabiola Martínez habla sobre su hijo Kike: 'Creo que él se va a ir antes que yo'

Fabiola Martínez ha concedido recientemente una entrevista en el programa Upeka, un espacio presentado por Tania Llasera. Durante su intervención, la empresaria ha abordado de forma muy directa su papel como madre y cuidadora de Kike, su hijo de 19 años, fruto de su matrimonio con Bertín Osborne, que padece parálisis cerebral. Aunque la venezolana siempre ha mostrado naturalidad al tratar la situación médica de su primogénito, en esta ocasión ha profundizado en los temores más íntimos que la acompañan de cara al futuro.

En el transcurso de la charla, reconoció que su separación del cantante fue una etapa especialmente complicada, puesto que siempre había proyectado envejecer a su lado. En lo que respecta a su rutina diaria, Martínez detalló cómo se organiza para atender las necesidades de un chico que, por su edad y envergadura, requiere un gran esfuerzo físico. "Los fines de semana los dedicamos a jugar y yo lo muevo; hay que levantarlo o sentarlo en la silla para el baño", explicó. Asimismo, recalcó la importancia de la ayuda profesional con la que cuenta durante la semana, algo que, según sus propias palabras, no la hace peor madre.

Sobre el estado cognitivo del joven, Fabiola relató que ejerce como su tutora legal para garantizar que sus derechos estén siempre protegidos. Explicó que toma las decisiones por él ante la falta de autonomía que presenta. "Kike es como un bebé intelectualmente", apuntó, señalando que, aunque carece prácticamente de lenguaje verbal, es muy hábil a la hora de interpretar una mirada o un gesto. La empresaria subrayó que su objetivo principal siempre ha sido tratarle con el máximo respeto y ofrecerle una vida digna.

El punto de mayor crudeza de la entrevista llegó al plantear el escenario a largo plazo. Dejando a un lado los eufemismos, Fabiola admitió que es muy probable que él fallezca antes que ella debido a las complicaciones asociadas a su diagnóstico. "Creo que en el fondo, me voy preparando", confesó visiblemente afectada. Añadió que ya ha dejado muchas cuestiones organizadas y confía en que la bondad del joven sirva para que su entorno siga tratándolo con el mismo amor.

Para concluir, Martínez quiso visibilizar el denominado síndrome del cuidador, una sensación de vacío existencial que aparece cuando cesa la responsabilidad de atender a una persona dependiente. Lejos de lamentarse, afirmó que Kike le ha enseñado a "vivir el momento". Sus prioridades actuales pasan por volcarse en sus hijos y en el trabajo solidario que desempeña desde su Fundación, dedicada a asesorar y apoyar a otras familias que atraviesan por un escenario similar.