Irene Rosales revoluciona el mundo de los frutos secos: nuevas marcas se unen a su campaña de kikos

El mercado de los snacks en España ha vivido una de sus semanas más agitadas y teatrales en lo que va de año, transformando un divorcio de la crónica social en una auténtica batalla campal de marketing de guerrilla entre gigantes de los frutos secos. Todo comenzó con la sonada ruptura el pasado mes de agosto entre Irene Rosales y Kiko Rivera, quienes ponían fin a más de once años de relación y dos hijas en común. Durante meses, la andaluza se limitó a hablar abiertamente pero de forma comedida sobre el fin de su matrimonio, guardándose un as bajo la manga que ha terminado por sacudir el centro de Madrid y las redes sociales de todo el país.

El detonante ha sido una campaña publicitaria de Grefusa de una audacia comercial indiscutible. Coincidiendo exactamente con el 35 cumpleaños de Irene Rosales, el pasado 15 de junio, la marca valenciana desplegó una descomunal lona en la plaza de Antón Martín, en pleno corazón de la capital española. En ella, la colaboradora de televisión aparecía vestida con una blusa naranja brillante, sosteniendo una bolsa de snacks y flanqueada por un lema promocional cargado con un dardo envenenado directo al hijo de Isabel Pantoja: "Un mix con un mal kiko es un mal mix. Elige Grefusa mix, elige el mejor kiko".

La propia Irene avivaba la expectación en sus perfiles digitales calificándolo como una doble emoción y una sorpresa cocinada durante semanas, logrando de inmediato el aplauso viral de usuarios y expertos en publicidad que elogiaban la capacidad de la marca para arriesgarse con el humor negro y el corazón.

En un ecosistema digital donde la rapidez es vital, la marca Facundo vio la oportunidad perfecta para capitalizar la notoriedad ajena y convertir el golpe de Grefusa en un bumerán publicitario para promocionar Saboreo, su nueva gama de cócteles de frutos secos.

El contraataque de Facundo, orquestado a contrarreloj junto a la agencia creativa Smilebrand, se ejecutó directamente en las plataformas digitales con un mensaje directo, irreverente y sin rodeos enfocado a la protagonista de la semana: "Irene, te has vuelto a equivocar de Kiko". Utilizando como base el eslogan "Elige Saboreo, elige el kiko bueno", la veterana firma de snacks logró posicionarse en el centro de la conversación de la cultura pop, disputándole el protagonismo a la lona madrileña.

Justo cuando creíamos que el tema se enfriaba, entró en escena "Saboreo" (marca de Facundo). Con un movimiento de Real Time Marketing impecable, hicieron que si Grefusa lanzaba la piedra, ellos pondrían la red para pescar a los clientes descontentos. pic.twitter.com/7OlxpZKdaT — Conten Group | Agencia de Marketing y Publicidad (@ContenGroup) June 18, 2026

Desde la dirección de marketing de Facundo han defendido este movimiento explicando que su intención era demostrar que se puede hablar de calidad tradicional y del tratamiento artesanal del maíz conectando de forma directa con los códigos y el lenguaje más gamberro de la calle. Por su parte, los creativos detrás de la respuesta han señalado que ante un debate público centrado de forma masiva en el concepto de los kikos, la marca no podía quedarse de brazos cruzados y debía posicionar su producto en lo más alto, demostrando que las firmas más tradicionales también son capaces de ser las más rápidas, audaces y punzantes del entorno digital.

Por si el tablero de juego no estuviera lo suficientemente competitivo, la conocida marca Frit Ravich también ha decidido saltar a la arena aprovechando el revuelo en las redes sociales. A través de un guiño directo en sus plataformas digitales, la compañía catalana ha reaccionado a la alusión de su competidor publicando el mensaje: "@mundo_facundo nos ha pedido opinión de la campaña de @grefusa y esto es lo que pensamos. Dejaos de tanto jaleo y abríos un buen COCTELEO". Con este movimiento estratégico y cargado de ironía, Frit Ravich no solo ha esquivado de forma sutil la disputa entre "kikos buenos y malos", sino que ha sabido posicionar su producto estrella, el Cocteleo, invitando a los consumidores a tomarse el conflicto con humor y a disfrutar de su propio mix, consolidando así una guerra de marcas a tres bandas donde la rapidez digital y el ingenio son las mejores armas de venta.

De esta manera, una ruptura sentimental de la prensa rosa se ha transformado en el escenario perfecto para una guerra de marcas donde el ingenio, el crujido del maíz y el doble sentido dictan quién se queda con el liderazgo del mercado de los aperitivos.