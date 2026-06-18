Sabrina Carpenter logra una orden de alejamiento de cinco años contra el acosador que la aterroriza

La Justicia estadounidense ha dictado una resolución firme para proteger la seguridad y la intimidad de la conocida intérprete estadounidense. Un juez ha concedido a Sabrina Carpenter una orden de alejamiento por un periodo de cinco años contra el hombre que presuntamente la ha estado hostigando durante los últimos meses. Según ha informado la cadena de televisión CBS News, la medida judicial establece que el individuo deberá mantener una distancia mínima de cien yardas, lo que equivale a unos noventa y un metros, de la artista en todo momento y lugar.

Los problemas de seguridad para la creadora del éxito musical Espresso comenzaron a hacerse evidentes a principios de este mismo mes. Fue entonces cuando la artista logró obtener una primera orden temporal contra el sujeto, identificado judicialmente como William Applegate. Este individuo había sido denunciado por visitar la residencia que la estrella posee en Los Ángeles en varias ocasiones y sin contar con ningún tipo de invitación previa. La escalada de acoso alcanzó su punto más preocupante el pasado 23 de mayo, fecha en la que el presunto acosador llegó a presentarse directamente en la puerta principal de su domicilio californiano.

En la documentación aportada durante el proceso de denuncia, la cantante fue tajante al describir al acusado como un completo desconocido con el que no mantiene vínculo alguno ni tiene el más mínimo interés en establecerlo. A pesar de esta evidente falta de relación, Applegate mostró un comportamiento inusual durante la vista judicial celebrada este mismo miércoles. De acuerdo con las fuentes del citado medio, el hombre decidió representarse a sí mismo ante el Tribunal y presentó una defensa basada en teorías infundadas. En concreto, afirmó que tanto él como Carpenter formaban parte de un "programa militar gubernamental clasificado", y llegó a argumentar que el destino exigía que estuvieran juntos para "salvar al mundo".

Frente a estas declaraciones, el juez de la Corte Superior David Wasserman desestimó cualquier justificación esgrimida por el acusado. El magistrado encargado del caso determinó que existen pruebas contundentes y suficientes para demostrar que Applegate era plenamente consciente de sus actos. Asimismo, el dictamen judicial subraya que este tipo de conducta sostenida en el tiempo habría generado una situación de angustia emocional grave en cualquier ciudadano que se viera sometido a unas circunstancias similares de persecución y acoso domiciliario.

Como parte de las medidas cautelares y de protección impuestas en la sentencia, la Corte ha establecido una prohibición total de contacto. Esto implica que el condenado no podrá comunicarse con la cantante a través de ninguna vía, ya sea física, telefónica o telemática. Adicionalmente, el fallo judicial dictamina que el acusado tiene terminantemente prohibido poseer armas de fuego, una medida estándar en este tipo de resoluciones para prevenir posibles tragedias y garantizar la integridad física de las víctimas.

Por último, la orden de protección dictada por la Corte Superior no se limita exclusivamente a salvaguardar a la figura pública. El mandato legal también se hace extensivo a los familiares directos que conviven con ella en su propiedad. De este modo, la resolución protege expresamente a la hermana de la cantante, Sarah Carpenter, y a su pareja, George Smith. Ambos residen habitualmente en el domicilio que la artista tiene ubicado en la exclusiva zona de Hollywood Hills, por lo que el perímetro de seguridad establecido por el juez Wasserman también será de obligado cumplimiento respecto a ellos y a su lugar de residencia compartida.