Álvaro Morata y Alice Campello olvidan su ruptura y reaparecen juntos: "Estamos muy bien"

Alice Campello y Álvaro Morata han demostrado, una vez más, que su vínculo personal está por encima de cualquier adversidad. Después de que a principios de año saliera a la luz su decisión de separarse, tan solo un año después de haber superado otra profunda crisis estival, parecía que la ruptura iba a ser definitiva. Sin embargo, apenas cinco meses más tarde, ambos han optado por rectificar, dejando atrás los problemas y apostando decididamente por su matrimonio y por la numerosa familia que comparten con sus cuatro hijos: los mellizos Leonardo y Alessandro, el mediano Edoardo y la pequeña Bella. La pareja ha logrado reconducir su relación, alejando así los persistentes rumores sobre su separación legal.

Las señales de este acercamiento comenzaron a hacerse públicas de forma inesperada hace unas semanas. El delantero madrileño y la creadora de contenido asistieron de manera conjunta al concierto que el artista puertorriqueño Bad Bunny ofreció en la capital el pasado 31 de mayo. Durante aquella velada musical, mostraron una actitud innegablemente cómplice, confirmando lo que muchos sospechaban. De hecho, poco después, el propio jugador de fútbol confesaba sus sentimientos de forma sincera al periodista Javi Hoyos. "No puedo vivir sin ella. Es la mujer de mi vida y la madre de mis hijos", llegó a asegurar, validando con estas palabras el excelente momento sentimental que volvía a unirles.

Para afianzar esta etapa de paz y estabilidad, la familia al completo ha disfrutado recientemente de unas jornadas de descanso en la isla de Menorca. Este viaje vacacional les ha permitido recuperar la tranquilidad alejados del foco mediático y fortalecer de nuevo sus lazos antes de retomar sus respectivas agendas profesionales en la península. Fue a su regreso cuando decidieron oficializar de nuevo su compromiso acudiendo a un evento social que ha supuesto su primer posado conjunto tras este último bache.

Durante el evento, la empresaria deslumbró con un elegante vestido en tono azul cielo de evidente inspiración helénica. Se mostró en todo momento sonriente, posando abrazada al jugador internacional y compartiendo con él miradas que denotaban una gran sintonía. Ante las preguntas de los periodistas sobre el estado de su relación, el madrileño no dudó en responder con amabilidad: "Estamos muy bien, muchas gracias". Por su parte, la italiana prefirió mantener un perfil más discreto frente a los micrófonos, evidenciando, mediante su actitud relajada y afectuosa, que la estabilidad ha vuelto a instaurarse en su vida familiar.