Ana Rosa Quintana confiesa el secreto de sus 20 años de matrimonio con Juan Muñoz

La presentadora Ana Rosa Quintana se ha convertido en la indiscutible protagonista de la televisión nacional tras su participación en el estreno de Dos y Medio, el nuevo espacio conducido por Juan y Medio que ha visto la luz este jueves, 18 de junio, en la televisión autonómica Canal Sur. En el marco de este primer programa, la conocida periodista ha concedido una de sus entrevistas más íntimas y sinceras, abriéndose en canal ante los espectadores para desgranar detalladamente los aspectos menos conocidos de su esfera estrictamente personal. A lo largo de una conversación distendida, ha querido profundizar tanto en su sólido matrimonio con el empresario Juan Muñoz como en su papel en la maternidad, ofreciendo reflexiones y confidencias que han permitido al público descubrir una faceta mucho más humana, cercana y cotidiana de uno de los rostros más influyentes y visibles de la comunicación en España.

Uno de los ejes centrales del encuentro ha sido su vida sentimental al lado del empresario Juan Muñoz, con quien comparte más de dos décadas de matrimonio y estabilidad emocional. Al ser preguntada sobre el secreto de la longevidad y el éxito de su relación, la comunicadora ha querido dejar claro desde el primer momento que la autenticidad y la franqueza son los pilares fundamentales sobre los que se asienta su convivencia cotidiana, explicando que "pues encuentras a la persona. Yo si tengo que decir algo, lo digo. Y él también". Esta transparencia mutua ha sido clave para consolidar un vínculo que, según relata, lejos de resentirse con el paso de los años, continúa reforzándose día a día.

Para Ana Rosa Quintana, la clave del entendimiento mutuo radica de manera primordial en el respeto absoluto hacia la individualidad de cada uno y en mantener canales de comunicación fluidos basados en la plena confianza. A pesar de que ambos desarrollan sus vidas laborales en sectores profesionales completamente opuestos, han sabido construir un equilibrio perfecto que les permite complementarse a la perfección. Al describir la dinámica de su día a día, la presentadora ha destacado que "y luego cada uno tenemos un mundo distinto. Nos respetamos el trabajo. Nos ayudamos. Somos muy equipo".

Durante la charla con Juan y Medio, la periodista no ha escatimado en elogios hacia la personalidad de su marido, queriendo ensalzar su sentido del humor y su carácter afable como elementos indispensables de su felicidad compartida, deslizando con una sonrisa que "Juan es una persona muy divertida". Acto seguido, la comunicadora ha querido dar un paso más allá para realizar una de las confesiones más románticas y sinceras de toda la noche, confirmando que la llama del amor sigue tan viva como el primer día y que su compromiso familiar es pleno, asegurando textualmente que "bueno, estoy enamorada. Me enamoré y sigo enamorada. Y si no, también te digo, tampoco soy de las que aguanta. Y luego tenemos unos hijos maravillosos. Se ha llevado fenomenal con mi hijo mayor. Se ha llevado fenomenal con mi mi familia. Y yo con la suya".

Dejando a un lado el plano puramente afectivo, Ana Rosa Quintana también ha querido desvelar ante las cámaras cómo es la exigente rutina que marca su agenda diaria, detallando los horarios y hábitos que adopta una de las profesionales más respetadas del sector periodístico para poder afrontar sus intensas jornadas laborales. Lejos de ocultar el esfuerzo que supone su ritmo de vida, la presentadora ha ironizado sobre sus tempranos madrugones al afirmar que "me levanto a las cinco y media. Creo que soy una pringada, pero a todo te acostumbras. Me encanta este programa. Me encanta la política. Me gusta la actualidad, más que el entretenimiento".

Para compatibilizar este horario tan tempranero con un descanso adecuado, la periodista sigue a rajatabla una estricta disciplina nocturna que le permite recuperar fuerzas de manera infalible. Según ha explicado pormenorizadamente, la clave de su energía reside en el orden y en la desconexión total una vez que llega a su hogar al final del día, comentando que "entonces no me importa porque luego me acuesto muy pronto. No necesitaría levantarme a las cinco y media, lo que pasa es que yo me leo todos los periódicos en casa. A las diez me acuesto porque a las nueve y media ya empiezo a desmaquillarme y tal. Pero yo no es que me duerma, yo me desmayo. Entonces, duermo mis horas".

Dentro de estas revelaciones sobre sus costumbres más privadas en el hogar, la invitada no ha tenido reparos en confesar, con total naturalidad y simpatía, en qué consiste exactamente su primera ingesta de comida al comenzar el día. Aunque reconoce que sus preferencias matutinas se alejan bastante de las tendencias nutricionales más modernas y saludables que imperan en la actualidad, defiende su elección por pura practicidad y apetencia dadas las horas intempestivas en las que arranca su jornada, revelando que "yo desayuno y hago una cosa que está muy mal, porque habría que desayunar cosas sanas. Pero yo me tomo tres galletas con un café con leche. Yo a esa hora no me voy a tomar un aguacate, porque lo que te apetece es algo caliente y rápido".

Hacia el tramo final de la entrevista, Juan y Medio se ha interesado de manera especial por su faceta maternal, buscando indagar en cómo ejerce la educación de sus vástagos y cuál cree que es la percepción real que sus propios hijos tienen de ella en el ámbito doméstico. Con gran sentido del humor y altas dosis de realismo, Ana Rosa ha respondido que "pues me imagino que, como todos los hijos, pesada. Somos muy pesadas todas las madres en general. Educar es todo el día: come bien, vístete bien, recoge tu cuarto…".

La conversación ha adquirido un tono de mayor trascendencia cuando se ha abordado el momento en el que decidió experimentar la maternidad en una etapa madura de su vida, un hecho que en su día generó un gran impacto social y mediático. Recordando aquella época, la presentadora ha rememorado cómo su decisión personal influyó de manera notable en las estadísticas demográficas del país, explicando que "yo fui madre por segunda vez con 47 años. Y después de eso subió muchísimo la natalidad en mujeres de más de 40. Yo en eso soy bastante descerebrada, no lo pensé, te lo juro que no lo pensé. Si yo había tenido ya una maternidad, no era la primera, soy una persona sana…".

Para finalizar su intervención televisiva en el canal autonómico, Ana Rosa Quintana ha querido lanzar un mensaje de optimismo, libertad y empoderamiento para todas las mujeres, defendiendo firmemente el derecho de cada persona a decidir sobre su propio cuerpo y su modelo de familia según sus circunstancias personales y los avances médicos actuales. Mostrando un orgullo absoluto por la familia que ha logrado formar, ha zanjado la cuestión manifestando abiertamente que "no, es que no se me pasó por la cabeza. Y de hecho, pues he tenido dos hijos hermosísimos, sanísimos, estupendos. Y sobre todo, que cada uno con su libertad y lo que le permita la ciencia y la naturaleza, haga lo que le dé la gana".