Ayer hubo un pase de prensa del nuevo documental sobre Rocío Jurado, "La más grande", que se estrena el próximo 25 de junio en Movistar Plus, con un avance de dos capítulos de los cuatro que tiene, y que ha sido producido por Rocío Carrasco. La actriz y cantante lírica chilena, Daniela Vega, lee lo que parecen los extractos de un diario que habría sido escrito por la cantante. De demostrarse, se armaría un buen lío, porque Gloria Camila Ortega, lleva reclamando que no se haga público durante años. Ya ha anunciado que prepara medidas legales.

Lo que está claro, es que el que paga, escribe su historia ya que casi todo está contado, y apenas vemos material audiovisual exclusivo del archivo personal. Las encargadas de transmitir el mensaje de Rocío Jurado son las primas de Rocío Carrasco o su tío Antonio Carrasco, hermano de Pedro Carrasco, o Amador Mohedano que sale en voz en off.

A través de esta docuserie sí sabremos que Rocío padeció el estrés hasta llegar a enfermar, que para ella no existían los veranos, que se hacía 400 kilómetros diarios por la península junto a Pedro Carrasco para cumplir con sus compromisos profesionales y que el agotamiento la hizo caer en un coma del que tardó días en despertar. Carrasco se reconcilia además con su padre, al alabar que dejara todo para cuidarla mientras su madre se hacía las Américas. En el documental anterior confesó que la había abofeteado cuando le contó que estaba embarazada con 18 años.

Mientras tanto, ha comenzado a grabarse en Chipiona el rodaje de una miniseriede cuatro capítulos para repasar la vida de la Jurado, y ya se han filtrado las primeras imágenes del rodaje, en el que Martiño Rivas será Pedro Carrasco de joven.

Maite Villareal, o Lola, pareja de Kiko Rivera, ha emitido un larguísimo comunicado que se podría resumir en una palabra: que la dejemos en paz.

Noruega debate si ha habido trato de favor en el trasplante de Mette-Marit, ya que está generando ciertas suspicacias entre los noruegos porque algunos consideran que ha sido sometida a un trasplante exprés. Se habla de trato de favor hacia la princesa, que sólo ha estado doce días en la lista de espera y la media de espera en aquel país es de un año.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Julio Iglesias frente a la Fiscalía de ese tribunal. Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha ordenado al Ministerio Público que entregue al cantante una copia de todas las diligencias que practicó antes de archivar la denuncia por agresión sexual y otros delitos que habían presentado dos mujeres. Ese material incluye las propias denuncias y la declaración de ambas como testigos protegidas.

Sole Giménez ha decidido pronunciarse a través de un comunicado publicado en sus redes sociales después de que Lydia Rodríguez haya denunciado sus años de maltrato en Presuntos Implicados.