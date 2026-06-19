El documental de Rocio Jurado producido por su hija Rocío volverá a revolver a la familia

Un grupo de periodistas accedimos este jueves 18 al visionado de los dos primeros capítulos del documental sobre Rocío Jurado, La más grande, que se estrena el próximo 25 de junio en Movistar Plus. Un avance de las cuatro entregas de las que consta la producción, en la que la hija mayor de la cantante, Rocío Carrasco, ha vuelto a tener un papel fundamental, el de la producción ejecutiva. La que pone el dinero, para entendernos.

La serie, que prometía ser un homenaje a la carrera artística de la chipionera, va a volver a revolver a la familia. Lejos de querer cerrar la herida que se abrió con el estreno en 2021 de Contar la verdad para seguir viva en Mediaset, documental que ya no puede verse en la cadena porque lo retiró, esta producción vuelve a ahondar en la herida. Si entonces vimos desfilar por la pantalla a políticos interesados, periodistas favorables a la causa o expertos en cuestiones como la violencia vicaria, término que repitieron hasta el agotamiento, ahora vamos a encontrarnos con una versión descafeinada de aquello, en la que los Mohedano-Ortega-Cano-Flores vuelven a salir mal parados. De una manera más ladina, pero igual de efectiva.

La serie comienza narrando el enfrentamiento de La Jurado con La Piquer. Dos titanes que no llegaron nunca a entenderse. Daniela Vega, una actriz y cantante lírica chilena, va leyendo lo que parecen los extractos de un diario que habría sido escrito por la cantante. De demostrarse, se armaría un buen lío, porque Gloria Camila Ortega, otra de las hijas de Rocío, lleva reclamando que no se haga público durante años. Ya ha anunciado que prepara medidas legales.

La producción relativa a los comienzos de su carrera cantando en tablaos, ganando 300 pesetas diarias, con la protección de El Príncipe Gitano y con la oposición de su padre a que se dedicara al cante, es muy interesante. Ver cómo Rocío sale de la nada para ser el todo en una España en la que las cantantes de copla eran referentes siempre merece ser recordada. Rocío explica de manera desgarradora su trauma tras la muerte de su progenitor, que por cierto guarda un enorme parecido con David Flores, el hijo de Rociíto y Antonio David. La pérdida de su madre, que la sumió en una depresión durante meses. La operación que la dejó sin voz y que amenazó con finiquitar su carrera. O su relación de amor tormentosa con Vernetta, con la madre de Rocío siempre pendiente de que no se traspasaran las líneas prohibidas. La abuela Rosario que incluso quiso acompañar a su hija en su luna de miel con Pedro Carrasco: "Pero no voy a dormir en la misma cama", le dijo.

Casi todo está contado, y apenas vemos material audiovisual exclusivo. Se esperaban más fotografías del archivo personal o grabaciones de tomavistas como las que hay en casi todas las casas españolas de los 70. Las encargadas de transmitir el mensaje de la más grande son las primas de Rocío Carrasco, esa parte de la familia con la que sí mantiene contacto, o su tío Antonio Carrasco. Carlos Herrera, Pedro Ruiz o la historiadora Lidia García son las voces autorizadas. Y la aparición de Manuel Alejandro, artífice de las canciones que catapultaron a la fama a la estrella, es impagable. Se ruboriza el compositor cuando recuerda que en Amores a solas Rocío le canta a la masturbación.

Rocío como símbolo

Sí merece la pena recordar todo lo que hizo La Jurado para luchar contra la censura, y cómo los ministros desfilaron por los tornos de salida cuando se les escapó el famoso vestido con el escote hasta el ombligo que se puso para cantar en televisión Soy de España y superó el filtro de los censores en la percha, pero no puesto sobre su cuerpo. Pero resulta algo cansino el hacer uso de su figura como el referente del feminismo, algo que ya intentaron en Contar la verdad para seguir viva hasta el paroxismo.

A través de esta docuserie sí sabremos que Rocío padeció el estrés hasta llegar a enfermar, que para ella no existían los veranos, que se hacía 400 kilómetros diarios por la península junto a su amado Pedro Carrasco para cumplir con sus compromisos profesionales y que el agotamiento la hizo caer en un coma del que tardó días en despertar. Que había dos Rocíos, algo en lo que insiste mucho su hija mayor: La Jurado, la estrella, y la Mohedano, la mujer tradicional que quería estar en su casa con su familia.

Carrasco se reconcilia además con su padre, Pedro Carrasco, al alabar que dejara todo para cuidarla mientras su madre se hacía las Américas. En el documental anterior confesó que la había abofeteado cuando le contó que estaba embarazada con 18 años. Pero escocerá a parte de la familia escuchar de boca de Rociíto de manera tajante que: "Mi padre murió enamorado de mi madre y mi madre enamorada de mi padre, lo sé perfectamente".

Ahora queda ver los dos capítulos restantes, en los que, seguramente esa parte de la familia que no aparece en los dos primeros, no va a salir demasiado bien parada.