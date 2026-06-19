Gloria Camila ironiza sobre su expareja Kiko Jiménez: "Todos hemos tenido un mal Kiko"

La reciente campaña publicitaria protagonizada por Irene Rosales para una conocida marca de frutos secos ha generado un enorme revuelo en las redes sociales. El eslogan elegido, "un mix con un mal Kiko es un mal mix", no ha tardado en hacerse viral, despertando el ingenio de los usuarios, quienes han creado multitud de montajes fotográficos con IA. En estas imágenes han incluido a rostros conocidos como Makoke, expareja de Kiko Matamoros; Isabel Pantoja, madre del DJ; o Gloria Camila, expareja de Kiko Jiménez, señalando que todas ellas "también se han comido un mal kiko".

Gloria ha roto su silencio sobre esta curiosa anécdota, en la que reconoció que la iniciativa comercial le ha parecido brillante, aunque prefirió mantener cierta prudencia inicial en sus plataformas digitales.

"He visto la campaña y me ha encantado, lo que pasa es que si lo compartía iba a ser muy cruel. Iba a ser demasiado y la gente, ya de por sí, si te odian imagínate (...). Mis haters favoritas iban a estar ahí a piñón", confesó ante los medios de comunicación. "Me ha hecho mucha gracia y sobre todo creo que ha sido muy buena campaña de marketing. Obviamente, a la otra parte que le toca pues no ha sido agradable, pero también hay que tomárselo todo con humor", añadió.

Sin embargo, su simpatía hacia el anuncio ha tenido consecuencias directas en sus relaciones personales. Según reveló la propia interesada, Kiko Rivera ha decidido cortar lazos cibernéticos con ella. "Me ha dejado de seguir a mí en Instagram. Parece ser que ha debido de molestar que apoye a las madres de sus hijos, o por no apoyar que se quede la gente herencia que no le pertenece", explicó con rotundidad, restando importancia al desplante del músico: "Me ha impactado pero es que me da igual".

Lejos de retractarse, aprovechó la coyuntura para lanzar un dardo demoledor hacia su exnovio, Kiko Jiménez, haciendo alusión al juego de palabras del anuncio: "Todos hemos tenido un mal Kiko en nuestra vida y ya está, hay que aprovechar". "Yo que he estudiado marketing, me parece una supermegacampaña, entiendo las dos partes (...) Y voy a callarme ya porque me mojo muchas veces demasiado", concluyó consciente de la polémica que podrían generar sus palabras.

Finalmente, al ser interrogada sobre sus inminentes vacaciones, desveló que pasará gran parte del verano en Cádiz, alternando planes familiares y escapadas con amigos. Asimismo, eludió pronunciarse sobre las recientes declaraciones de su hermana Rocío Carrasco relacionadas con la serie documental La más grande, cuyo estreno está previsto para finales de junio en Movistar Plus, zanjando el asunto con evidente incomodidad.