La Justicia francesa sienta en el banquillo a Achraf Hakimi por violación

La Justicia francesa ha confirmado que el futbolista marroquí Achraf Hakimi será juzgado por una presunta violación después de que la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Versalles rechazara el recurso presentado por su defensa contra la orden de procesamiento.

Con esta decisión, el lateral del Paris Saint-Germain (PSG) deberá comparecer ante el tribunal penal departamental de Hauts-de-Seine para responder a las acusaciones derivadas de unos hechos denunciados en 2023 por una joven que aseguró haber sido víctima de una agresión sexual en el domicilio del jugador.

Según la denuncia, la mujer conoció a Hakimi a través de Instagram y posteriormente fue invitada a su vivienda en Boulogne-Billancourt, en las afueras de París. La denunciante sostiene que el futbolista realizó tocamientos sin su consentimiento y que posteriormente se produjo una violación. Durante el proceso judicial, la joven describió una situación que, según su versión, se desarrolló pese a su negativa. Todo ello sucedió cuando su exmujer, Hiba Abouk, se encontraba de viaje con sus dos hijos en común.

Por su parte, Hakimi ha negado de forma reiterada las acusaciones desde el inicio de la investigación y ha defendido su inocencia. El internacional marroquí sostiene que se trata de una denuncia falsa y que los hechos relatados por la acusación no ocurrieron como se describen.

Intento de archivar la causa

La resolución judicial llega semanas después de que la defensa del jugador intentara obtener el archivo de la causa. En mayo, Hakimi compareció ante el tribunal de Versalles para solicitar el sobreseimiento del procedimiento, apoyándose, entre otros elementos, en una carta presentada por el delantero francés Kylian Mbappé, amigo y excompañero suyo en el PSG. Sin embargo, el recurso ha sido finalmente desestimado.

Tras conocerse la decisión del tribunal, el futbolista ha reaccionado públicamente a través de su cuenta en la red social X, donde ha asegurado que llevaba años esperando poder defenderse ante un tribunal.

"La justicia me miró a los ojos y me dijo: 'Si no fueras conocido, nunca habría habido un caso'. Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas", ha escrito en su perfil.

La justice m'a regardé dans les yeux et m'a dit : « Si vous n'étiez pas connu, il n'y aurait jamais eu d'affaire. » J'ai choisi de me taire pendant des années. J'ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026

Hakimi ha añadido que siente que se ha convertido en "un blanco fácil" y ha afirmado que el proceso ha perjudicado a su familia y a su entorno. Sin embargo, ha asegurado afrontar el futuro juicio con confianza: "Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar".

La noticia se ha conocido mientras el futbolista se encuentra concentrado con la selección de Marruecos en el Mundial, donde continúa centrado en la competición a la espera de que se fije la fecha definitiva de la vista oral.