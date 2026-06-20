La surrealista anécdota de Clint Eastwood y Sergio Leone rodando en España y robando un árbol

Ahora que Clint Eastwood, a sus noventa y seis años, se ha retirado del cine, les contamos una sorprendente y divertida anécdota, que él ha recordado en el documental A Few Weeks in Spain, cuando vino a España por vez primera para rodar una de las tres películas del spaghetti western, a las órdenes de Sergio Leone en 1964.

La llegada a Almería del entonces joven actor Clint Eastwood no produjo interés alguno en los informadores cinematográficos: era un desconocido secundario en la serie norteamericana Rawhide, del género western. El realizador italiano Sergio Leone, que conocía la provincia almeriense por haber rodado Saúl y David cuando firmaba sus trabajos en el cine como Bob Robertson y con anterioridad también buscando exteriores para Los últimos días de Pompeya, decidió rodar una historia del Oeste con un bajísimo presupuesto, al cambio de moneda 20 millones de pesetas. De ellas, 15.000 pesetas fueron para Clint, cuyo agente americano le había aconsejado no aceptar ese contrato en Almería.

La película iba a titularse Ray el magnífico, que luego sería Por un puñado de dólares. El argumento y guion lo firmaban dos italianos (uno de ellos Leone) y dos españoles. Una coproducció{n en la que la menor parte correspondía a la productora española Ocean Films. Sergio Leone se inspiró para rodarla en el filme de Akira Kurosawa Yojimbo (Mercenario). Contó con un gran compositor, Ennio Morricone para la banda sonora y un magnífico decorador instalado en España, Sigfried Burmann.

Siete semanas duró el rodaje, no todo en Almería, donde se aprovecharon exteriores localizados en Tabernas y zonas limítrofes. Clint Eastwood comentaba que allí todo parecía la Torre de Babel por la variedad de idiomas de sus participantes, entre técnicos y actores. Lamentó la dureza que hubo que soportar: horas y horas en coche por caminos casi intransitables para llegar el rodaje. Calor abrasador. Ausencia entonces de un alojamiento decente. Todavía no existía el aeropuerto. Acusó dificultades para entenderse en inglés.

Lo que supuso una inesperada situación fue la necesidad que tenía Sergio Leone para una secuencia, de un árbol en donde prenderían con una soga a uno de los personajes. Recorrieron los alrededores hasta hallar uno, pero estaba plantado en el jardín de una casa particular. Nada le importó al director: llamó a Clint Eastwood y a otros del equipo, se introdujeron en tal propiedad privada, consiguieron talar el árbol, que no era muy grueso, cuando en ese instante apareció el dueño de la vivienda.

"¿Qué están haciendo ustedes?" les interpeló el recién llegado. Ante el estupor de Clint Eastwood y sus compañeros, Sergio Leone tomó la palabra: "Somos del Ministerio de Carreteras y este árbol era un peligro para quienes pasaran por esta casa. Así es que lo hemos cortado, evitando dañar a alguien". El dueño sólo dijo: "De acuerdo". Y se fue.

Aquel árbol apareció en imágenes en Por un puñado de dólares. El grupo podía haber terminado en la cárcel. Clint Eastwood no olvidó tan absurdo como divertido incidente.