Dua Lipa comparte las esperadas imágenes de su lujosa boda con Callum Turner en Italia

Dua Lipa ha compartido finalmente las primeras imágenes de su boda con el actor Callum Turner, semanas después de la celebración, poniendo fin a un hermetismo absoluto que mantuvo en vilo a sus fans y a la prensa. Ha sido a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram con este mensaje: "Mr. & Mrs.".

Tras su enlace civil el 31 de mayo en el Ayuntamiento de Old Marylebone, en Londres, donde la cantante eligió un conjunto de Schiaparelli Alta Costura, para su boda en Italia eligió un vestido de alta costura de Chanel diseñado por Matthieu Blazy, el primer vestido de novia de alta costura que el diseñador realiza para una "amiga de la casa", según confirmó la propia firma francesa.

Posteriormente decidieron celebrar tres días de festejos en Sicilia, con la ceremonia principal el sábado 6 de junio en Villa Valguarnera, una mansión del siglo XVIII en Bagheria, cerca de Palermo, apodada la "pequeña Versalles".

El diseño de novia tiene un fuerte componente artesanal: un vestido de inspiración sirena, ajustado al cuerpo hasta las rodillas, con escote halter, espalda baja y una larga cola con efecto de plumas y flecos, bordado a mano con 480.000 cuentas por el taller Atelier Montex. La pieza incluyó además joyas con efecto trompe l'oeil que requirieron 1.155 horas de trabajo de bordado por parte de Lesage, y unas 25.000 plumas colocadas por la Maison Lemarié en una cola de dos metros de largo.

El conjunto se completó con un velo de tul de seis metros adornado con bordados a mano, plumas y aplicaciones de organza cortadas individualmente, además de unos zapatos de satén blanco hechos a medida por Massaro. Toda la confección se realizó en los talleres de Chanel del número 31 de la Rue Cambon, en París.

Por su parte, Callum Turner vistió un traje a medida de Louis Vuitton para la ceremonia.

Entre los asistentes a la celebración siciliana figuraron Donatella Versace, Joe Alwyn, Olivia Dean, Charli XCX, Mark Ronson, Grace Gummer y el vocalista de Tame Impala, Kevin Parker. Según Vanity Fair, Elton John ofreció una interpretación de "Your Song" durante el evento, que además incluyó fuegos artificiales y un menú preparado por el chef con estrella Michelin Tony Lo Coco, con especialidades sicilianas como anelletti alla Norma, panelle y crocché, y cassata y cannoli de postre.