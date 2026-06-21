El beso que confirma la relación Tana Rivera y Roca Rey

El torero Andrés Roca Rey y Tana Rivera han dado un paso más en su relación, publicando su primer beso como pareja en redes sociales. Una imagen publicada por Tana y que el distro posteriormente compartió en sus historias de Instagram.

En la imagen se ve a la pareja disfrutando de un baño abrazados y en actitud relajada mientras comparten un beso, y que ha revolucionado las redes al marcar un paso más en una relación, donde aparece un corazón, un emoji de una tortuga y una mención al torero.

Antes de poner rumbo a Alicante, donde el torero tenía un compromiso taurino el sábado 20 de junio, la pareja estuvo cenando en el restaurante Los Chopos de La Gineta (Albacete). Ha sido el restaurante quién compartió la foto de la pareja a quienes agradeció la visita de la pareja. "Esta noche hemos recibido la visita de Roca Rey, acompañado de Tana Rivera y El Viruta. De camino a Alicante, han hecho parada en nuestro restaurante para cenar y saborear productos de nuestra tierra. Gracias por elegirnos una vez más. Siempre es un gusto recibiros en casa".

Roca Rey estuvo toreando en la Feria de Hogueras de Alicante, donde compartió cartel con José Antonio Morante de la Puebla y José María Manzanares, en la que el diestro peruano salió a hombros por la puerta grande tras cortar dos orejas y donde se colgó el cartel de "no hay billetes". Al diestro le esperan ahora dos corridas en su país natal para el sábado 27 y domingo 28 de junio, y regresará a España para torear en Burgos el 1 de julio, con motivo de la Feria de San Pedro y San Pablo, y posteriormente estará en dos corridas en Pamplona, el 9 y 14 de julio, con motivo de la Feria de San Fermín.

Fue el 10 de abril cuando se dio a conocer la relación entre Andrés Roca Rey y Tana Rivera. Al día siguiente, Tana acudió a la corrida de Primavera de Brihuega, en Guadalajara, para ver torear al diestro. Tras el compromiso taurino regresaron a Madrid y pasaron la noche en el Palacio de Liria. El 23 de abril, Roca Rey sufrió una grave cogida en la Maestranza de Sevilla durante la Feria de Abril, y Tana no se separó de él. De la discreción al comienzo de su relación, es cada vez más habitual ver a la pareja juntos en público.