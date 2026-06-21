Jane Fonda estuvo muy enamorada de Robert Redford pero ninguno de los dos quiso romper su respectivo matrimonio

En unas recientes declaraciones a la revista norteamericana Variety, Jane Fonda ha confesado haber estado muy enamorada de Robert Redford, con quien rodó cuatro películas, en las cuales hubo secuencias románticas culminadas con besos y abrazos, lo que en la realidad no pudo ser porque ambos respetaron su condición de casados y no quisieron engañar a sus respectivos cónyuges.

Se conocieron en el rodaje de La jauría humana, filme que Arthur Penn dirigió en 1966. Un año más tarde se reencontraban en el estudio para protagonizar Descalzos en el parque, cuyo guion llevaba diálogos de Neil Simon. Allí se besaban con ardor: "Recuerdo estar en la cama con Bob –confesaba ella- y como la escena simulaba que teníamos mucho frío, me daba la excusa de acurrucarme a su lado".

Como la pareja era muy taquillera y cada uno tenía millones de admiradores, volvieron a emparejarse en 1979, en El jinete eléctrico, a las órdenes de Sydney Pollack, ese excelente director que, cuando podía, también se reservaba un papel interpretativo.

El rodaje de El jinete eléctrico fue inusualmente más largo que cualquier película normal, que suele durar entre cinco semanas o como mucho alguna más. En principio, el contrato que firmó Jane Fonda era para dos meses. Luego resultó que Robert Redford, productor, no concluyó la cinta hasta pasados seis meses. Estaba claro que entre él y Jane existía una compenetración absoluta. Gran parte de ese medio año la pareja la pasó en Las Vegas. La actriz contemplaba escenas nunca vistas: mujeres que se cruzaban con él y se abalanzaban a su paso, hasta desmayarse algunas.

La última película que rodaron juntos Robert y Jane fue Nosotros en la noche, en 2017, que pasó más inadvertida pero en la que ella lo pasó muy bien, porque muchas escenas se filmaron con ambos encamados.

Era tanta la atracción que Redford despertaba en ella que Jane tenía celos de actrices que rodaran otras películas con él, por ejemplo El mejor, de 1984. Declaraba: "Odio verlo besar a Glenn Close".

En esa entrevista en Variety que hemos mencionado, no tuvo rubor alguno en confesar lo que sigue: "Era el hombre más guapo de cuantos yo he conocido, y además, inteligente, divertido, le encantaban las bromas… Una vez le pedí que me contara algunas de sus muchas aventuras con mujeres, preferentemente actrices y él me respondió que si tuviera de verdad una aventura sería con alguna prostituta".

Jane Fonda no ocultaba la admiración que sentía hacia él, de la que se derivaban deseos de mantener relaciones sexuales. Lo cual no ocurrió, porque él no la correspondía en su evidente pasión: "Yo estaba enamorada de él, no me hacía tanto caso como yo, pero los dos estábamos casados y no llegamos a ser tan imprudentes, en particular Bob, para tener una aventura conmigo".

Jane Fonda se casó tres veces y tuvo otros tantos hijos. Sus maridos fueron: Roger Vadim, que la convirtió en estrella de Barbarella, matrimoniados en 1965 hasta 1973. Luego, ella contrajo un segundo enlace con Tom Hayden (1973-1990). El último fue con Ted Turner (1991-2001), poderoso empresario audiovisual, fallecido no hace mucho. Jane, si ha tenido alguna otra relación amorosa, habrá sido a espaldas de los medios de comunicación. Se mantiene soltera. Claro que a su edad, ochenta y ocho años, no creemos que albergue intenciones de reincidir en una cuarta boda.

En cuanto a Robert Redford sólo tuvo dos matrimonios, el primero con Lola Van Vagenen (1958-1985) y el segundo y definitivo con Sybille Szaggars, desde 2009 hasta el fallecimiento del actor en 2025.

No todos fueron elogios de Jane Fonda a Robert Redford en las páginas recientes de Variety, porque le fastidiaba una costumbre del rubio galán: "Solía llegar al rodaje con dos o tres horas de retraso, incluso cuando él mismo era productor".

La muerte de uno de los ídolos del cine más adorado por las mujeres dejó en Jane un inmenso dolor. Y cuando en la ceremonia de los últimos Oscar los organizadores eligieron a Barbra Streisand para que presentara el homenaje de la Academia de Cine a Robert Redford, Jane Fonda, presente en la gala, lamentó no ser ella quien estuviera realizando ese papel; al fin al cabo, Barbra sólo rodó con Redford una sola película mientras Jane, cuatro, las antes mencionadas. "De todas formas –comentó- me pareció fabuloso que Barbra estuviera allí porque la película que hicieron era estupenda y la canción por ella interpretada, sensacional". Se contentó Jane con otro homenaje en el que se proyectó Descalzos en el parque. Al volver a contemplar aquellas imágenes, no pudo evitar unas lágrimas deslizándose por sus mejillas.