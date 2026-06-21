Por fin se sabe quién es la pareja de Carmen Machi

Tarde, pero al final hemos sabido con quién comparte su vida desde hace veinte años la gran actriz madrileña Carmen Machi. A sus sesenta y tres años, ha procurado siempre huir de la curiosidad pública, ahuyentar con una sonrisa a los reporteros, asistir a eventos sola, para que nadie supiera quién es su pareja.

Se trata de un músico llamado Vicente. Es la única identificación hasta la fecha de quién es su compañero sentimental. Él tampoco aparece al lado de Carmen salvo en contadas ocasiones, como recientemente al compartir con ella un premio importante, la Medalla de Oro de las Bellas Artes, que la madrileña recibió en presencia de los Reyes, en el Teatro Rojas de Toledo. A Carmen la han distinguido también este año con el Premio Nacional de Cinematografía.

Mujer muy divertida, de carácter afable, se la vio disfrutar fechas atrás en esa ‘casita’ de Bad Bunny, durante la sexta actuación del artista. No suele acudir a fiestas porque el trabajo la ocupa muchas horas, ya que no le faltan contratos bien en el cine, la televisión o el teatro. La última película estrenada en la que intervino en el personaje de doctora García es Amarga Navidad, de Almodóvar. Y en la televisión, las series Celeste y Furia. No puede decirse cuál es el medio que prefiere. Comenzó su carrera a los diecisiete años en una modesta compañía teatral de Getafe, como novia de Bodas de sangre y dio el salto profesional al integrarse en la que dirigía José Luis Gómez en su centro escénico La Abadía.

Pero la popularidad que disfruta surgió con su entrada en la serie 7 vidas y luego en Aída, incorporando el papel de una acomplejada ama de casa, asistenta de hogar, camarera… Esos años en los que disfrutaba de tan grande reconocimiento público acabó harta de verse perseguida constantemente por los reporteros, y asaltada en la calle por espontáneos admiradores. Sufrió un estado nervioso que la mantuvo con problemas de salud, un día ya apartada de ser Aída García. Los guionistas de la serie no sabían qué hacer con el personaje, tras la negativa de Carmen Machi a seguir representándolo. Podría haber ‘muerto’ consecuencia de un cáncer de mama, pero decidieron encarcelarla, acusada de asesinato, hasta llegado el momento de que volviera en libertad a aparecer en los últimos capítulos de la serie.

Y al margen de la televisión, y con espléndidas interpretaciones en teatro clásico (no hay género que se le resista, aunque el público la prefiere en cometidos cómicos) le brindaron un éxito en el cine junto al elenco protagonista de la película Ocho apellidos vascos, una de las películas más taquilleras de años atrás, solo superada por la saga de Torrente.

Carmen Machi, tan solicitada, con ese apellido de ascendientes genoveses por vía paterna, está a punto de iniciar una serie que, de entrada, ya nos merece interés por tratarse de la vida de otra mujer importante en nuestra cultura: Carmen Balcells (1930-2015), la primera agente literaria en nuestro país que representó los derechos de autor de los más importantes escritores: García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Cela, Delibes, Cabrera Infante…