Claudia Rodríguez presume de madridismo con el fichaje de Cucurella: "Nunca he ocultado que soy del Real Madrid"

Marc Cucurella es el primer fichaje oficial de la nueva era Mourinho de cara a la próxima temporada del Real Madrid. El jugador de la Selección española abandonará Londres rumbo a la capital española este mismo verano con un contrato de larga duración. "El Real Madrid CF y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032", anunció la entidad blanca en su página web el pasado 15 de junio.

Y no viajará solo, ya que le acompañará su inseparable mujer Claudia Rodríguez y sus tres hijos, Mateo, Río y Bella. Lo cierto es que Claudia se ha convertido en toda una sensación entre la afición madridista, ya que reconoció ser seguidora del club blanco desde niña a pesar del pasado culé del futbolista. Sobre el fichaje de Cucurella ha hablado en una entrevista para El Chiringuito de Jugones: "Fue todo muy rápido y entre que estamos centrados en el Mundial, todavía no lo hemos podido procesar probablemente".

"Nos llamaron sus representantes a los dos por videollamada y nos dijeron que había un acuerdo entre los clubes. Fue un poco sorpresa para todos, pero bien", añadió. La noticia fue incluso más especial para ella por su afición madridista. "Yo nunca he ocultado que soy del Real Madrid. Siempre lo he dicho. En mi casa me hicieron del Madrid", reconoció. Que su marido haya fichado por el club de sus amores es una alegría, pero lo cierto es que seguiría a su pareja allá donde fuera: "Siempre le voy a apoyar y al equipo en el que esté. Se han unido mis dos caminos. Estoy feliz de compartirlo".

Volver a España es además una alegría para la familia después de una larga carrera profesional en el Chelsea inglés. "Tenemos tiempo para llegar con todo organizado hasta que empiecen los coles. Ahora vamos a España; les gustaba mucho ir y ahora vamos a vivir allí. A disfrutar de nuestro país, que mi hija pequeña no ha vivido allí".

🟦 CUCURELLA LLEGA AL REAL MADRID CON APOYO TOTAL EN CASA Claudia, mujer de Marc Cucurella: "Estoy muy contenta por su fichaje por el Real Madrid y él también. Yo siempre he sido del Real Madrid y nunca lo he ocultado". Más claro, imposible. Cucurella feliz.

Su entorno feliz.… — NoKai (@nokai) June 22, 2026

🗣️ Claudia (l'épouse de Marc Cucurella) : "Je suis très heureuse de sa signature au Real Madrid, et lui aussi. J'ai toujours été fan du Real Madrid, je ne l'ai jamais caché." ✅🤍 pic.twitter.com/1CCZOP9DjF — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) June 22, 2026

La pareja se conoció en Barcelona cuando eran muy jóvenes, desde que Marc comenzó a destacar en las categorías inferiores del Barça. Mientras iban creciendo su relación se convirtió en algo más serio y ella le siguió en cada etapa profesional: desde sus primeros pasos, su salida del club azulgrana, la etapa en el Eibar y el Getafe hasta su aventura en Inglaterra.

Marc y Claudia se convirtieron en padres siendo muy jóvenes. En 2019 nació su primer hijo, Mateo y dos años después ampliaron la familia con la llegada de Río. Con el nacimiento de la pequeña Bella se convirtieron en una familia numerosa de la que ambos presumen continuamente en sus redes sociales.