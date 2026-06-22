Jessica Chastain y el motivo por el que siente rechazo hacia sus raíces vascas

Esta semana en CelebriChic repasamos la carrera y vida de Jessica Chastain, que acaba de estrenar en España Dreams, un drama dirigido por Michel Franco donde da vida a una acaudalada empresaria que mantiene un romance furtivo con un bailarín de ballet. Este es un mexicano sin papeles que precisará de su ayuda para poder formalizar su situación en Estados Unidos. Mientras ambos buscan un punto de unión, la verdadera naturaleza de cada uno terminará saliendo a la luz.

Jessica Michelle Chastain nació en Sacramento, California, y se crio en un hogar de clase media en un suburbio del norte del estado. Su madre, Jerri Chastain, es una chef cuya familia es originaria de Kansas, y su padrastro es bombero. ¿Qué sabemos, en cambio, de su padre biológico? Las raíces vascas de su progenitor, Michael Monasterio, han sido mencionadas en varias ocasiones pero para ella es como si no existieran. Mucha culpa la tiene la difícil infancia por la que la intérprete tuvo que pasar a raíz del abandono de su padre, con el que nunca tuvo contacto.

Monasterio era un músico de rock que quería vivir entre conciertos y sin las ataduras de una familia, especialmente tras convertirse en padre adolescente. Por tanto, aunque la familia de su padre biológico tenga raíces vascas, Jessica Chastain nunca los ha considerado como sus parientes. De hecho, durante sus últimos años, Michael Monasterio intentó en numerosas ocasiones contactar con su hija o que al menos conociese a su hermanastra -la hija que había tenido con otra mujer- Laci. Nunca tuvo respuesta, pero en su cuenta de Facebook solía compartir imágenes de Jessica con su madre o comentaba sus interpretaciones. Falleció en 2013.

A pesar de todo, con su esfuerzo, talento y constancia, Chastain ha conseguido convertirse en una de las grandes estrellas del Hollywood actual con títulos como Interstellar, La cumbre escarlata, Marte, El caso Sloane, Molly's Game, X-Men, It: Capítulo Dos, Secretos de un matrimonio o la película por la que consiguió su primer Oscar en 2022: Los ojos de Tammy Faye.

En esCine repasamos su carrera en el cine, las inquietudes que la llevaron a matricularse en la universidad y su discreta vida privada marcada por su matrimonio con el ejecutivo de moda y aristócrata italiano Gian Luca Passi de Preposulo.

Puedes escuchar CelebriChic dándole a play o pinchando aquí.