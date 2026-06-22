Marisa Martín-Blazquez responde a las críticas por su cambio físico: "Tengo la cara deforme por una enfermedad"

La periodista y colaboradora de televisión Marisa Martín Blázquez ha compartido públicamente el motivo de salud detrás de los cambios en su fisonomía facial. Tras la emisión de un espacio en el programa de Telecinco El Tiempo Justo, donde una antigua compañera universitaria llamada Carmen Montes criticó sus supuestos retoques estéticos afirmando que intentaba "cambiarse la cara" y que parecía "una pepona", la tertuliana ha aprovechado su altavoz en el programa Fiesta para visibilizar la realidad de su situación personal.

Marisa Martín Blázquez reveló que convive con una patología crónica de carácter severo: "Padezco una enfermedad neuromuscular, autoinmune, crónica y rara que se llama miastenia gravis". En latín significa 'debilidad muscular grave'. Tengo todo el lado izquierdo afectado por esto. Esta dolencia genera crisis periódicas que repercuten directamente en su imagen frente a la pantalla, un hecho del que sus compañeros de plató eran plenamente conocedores desde hace tiempo. Según detalló la propia periodista, "Emma García ha vivido en primera persona cómo muchas veces en realización tenían que mostrar solamente el lado derecho porque el izquierdo es el que más me afecta cuando me dan los brotes. Vosotros lo que veis es una deformidad en la cara".

Ante la evolución de la sintomatología, que provocaba que su rostro se estuviera "deformando bastante", la colaboradora decidió recurrir a intervenciones médicas específicas con la única finalidad de mitigar los efectos visibles de la patología y equilibrar sus facciones: "He encontrado un equipo médico con el que de vez en cuando vamos haciendo algún pequeño retoque para que eso se iguale y también porque me gusta estar más guapa".

La decisión de hacer pública una dolencia tan íntima supuso un trago amargo para la periodista, quien aprovechó el momento para lanzar un mensaje de denuncia social contra el juicio público al que se ven sometidas las mujeres: "Me fastidia tener que hablar de una cosa íntima. Esto no lo había contado. Me molesta que, igual que yo, haya miles de mujeres que se tienen que estar justificando. Estoy harta de que la mayoría de las veces sean las propias mujeres las que nos atacamos. Vamos a ser empáticos".

Respecto al origen de la controversia, Martín Blázquez eximió parcialmente de culpa a su antigua conocida y apuntó de manera directa hacia la dirección del programa vespertino de su misma cadena: "No creo que haya sido Carmen Montes la que ha llamado. Creo que han sido los compañeros de la tarde los que han llamado a Carmen. El año pasado o hace dos años ya contactaron con ella. Y a ella, que le gusta el tema de la tele, ha entrado al trapo".

La intervención en Fiesta contó con el respaldo explícito de la presentadora del formato, Emma García, quien quiso desvincular por completo al espacio de cualquier tipo de oportunismo mediático derivado de la situación. "Vamos a hablar de esto porque tú quieres hablar, no porque tengamos la necesidad de que hables. Me pareció horroroso lo que vi ayer. Me cabrean estas cosas, me enfada mucho porque no conocen las historias que hay detrás de las personas", manifestó la conductora vasca para cerrar filas en torno a su compañera y condenar los ataques recibidos.

¿Qué es la miastenia gravis?

La miastenia gravis, patología descrita por la periodista, es una enfermedad neuromuscular de origen autoinmune que se caracteriza por una debilidad fluctuante y un cansancio anómalo en los músculos voluntarios del organismo. El trastorno se produce debido a un error en la transmisión de los impulsos nerviosos hacia los músculos, ocasionado por la acción de anticuerpos que bloquean o destruyen los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular.

Aunque puede manifestarse a cualquier edad, es más frecuente en mujeres jóvenes menores de 40 años y en hombres de edad avanzada mayores de 60. Los síntomas principales varían en intensidad y localización, afectando habitualmente a los músculos oculares, provocando la caída de uno o ambos párpados y visión doble. También repercute en los músculos faciales y de la deglución, alterando la expresión del rostro, lo que provoca asimetrías o la denominada sonrisa miasténica, además de dificultar el habla y causar problemas para masticar o tragar. En otros casos genera debilidad en las extremidades y el cuello, y en las crisis más graves puede comprometer la capacidad pulmonar al afectar a los músculos respiratorios. Al tratarse de una enfermedad crónica y rara, el tratamiento se enfoca de manera personalizada a través de fármacos inmunosupresores, medicamentos anticolinesterásicos para mejorar la comunicación neuromuscular y, en ocasiones, intervenciones quirúrgicas como la timectomía para estabilizar los brotes y mejorar notablemente la calidad de vida de los pacientes.