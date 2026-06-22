Melissa Jiménez comparte la primera foto de su hijo con Fernando Alonso

Después de tres años de una relación que han sabido llevar con absoluta discreción y alejados en la medida de lo posible del intenso foco mediático, Melissa Jiménez y Fernando Alonso se convirtieron en padres de su primer hijo en común el pasado 25 de marzo. El nacimiento del pequeño tuvo lugar en Mónaco, lugar de residencia de la pareja.

Apenas 48 horas después del alumbramiento, el piloto asturiano reaparecía en los circuitos con motivo del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Visiblemente emocionado ante las cámaras, el ovetense confesaba su alegría: "Estoy muy contento. Un momento súper feliz, muy especial. Salió bien afortunadamente tanto la mamá como el bebé y nada, ahora ya al trabajo".

Por su parte, la comunicadora protagonizó una reincorporación laboral bastante rápida. Tras una baja maternal exprés, la periodista retomó sus compromisos profesionales completamente recuperada apenas un par de meses después de haber dado a luz. Fue a principios de junio, coincidiendo precisamente con la carrera disputada en las calles del Principado, cuando expresó su inmensa felicidad por volver a los micrófonos.

"Qué ganas tenía de veros, de volver. Y creo que no me lo he montado nada mal. He escogido uno de los mejores escenarios de la Fórmula 1 para arrancar mi temporada. Hace poquito volví a ser mamá por cuarta vez, así que, con las pilas cargadas y en un escenario que me encanta", relató ante la audiencia. Hay que recordar que la reportera tiene otros tres hijos fruto de su matrimonio previo con el futbolista Marc Bartra: Gala, Abril y Max.

Ha sido ahora, cuando el pequeño Leonardo está a escasos días de cumplir los tres meses de vida, cuando Jiménez ha querido dar un paso más y compartir con sus seguidores la primera imagen de su bebé junto al bicampeón del mundo. Se trata de una tierna instantánea publicada en sus redes sociales en la que se puede ver a la madre, ataviada con unas gafas de sol, sosteniendo en brazos a su hijo mientras disfrutan de un agradable paseo marítimo a bordo de una embarcación. Fiel a su deseo de proteger la privacidad del menor, la periodista ha preferido ocultar el rostro del recién nacido utilizando el emoticono de un corazón de color azul, un gesto habitual entre los rostros conocidos para salvaguardar la identidad de los menores en la red.

La fotografía apenas cuenta con texto, ya que la comunicadora se ha limitado a escribir la palabra "bebé" para acompañar la publicación. Sin embargo, el detalle que más ha llamado la atención de sus admiradores ha sido la elección musical para adornar este momento tan íntimo y familiar. La reportera ha incluido una significativa canción del grupo Layup titulada en inglés Who You Share It With. La letra del tema musical elegido evidencia el dulce momento personal que atraviesa junto al deportista español: "Los momentos y los lugares dependen de con quién los compartas. Y así es la vida, y lo importante es disfrutar de con quién la compartes". Toda una declaración de intenciones que confirma la estabilidad de su relación sentimental.