¿Qué le pasa a Luis Miguel? El secretismo y las especulaciones sobre su salud, se multiplican

Bertín Osborne participará en el reparto del biopic de cuatro capítulos de Rocío Jurado que ya se está rodando en Chipiona. Según Fiesta, el artista habría recibido una oferta para hacer un cameo e interpretarse a sí mismo, ya que fue él quien presentó en 2005 la gala 'Rocío siempre', último trabajo de la Jurado cuando Rocío volvió de Houston. Mientras se mantiene en 'secreto' qué actores harán los personajes del torero, de Amador Mohedano, o de Rosa Benito entre otros destacados miembros del clan 'Mohedano-Jurado'.

De momento con la serie de Movistar, la sensación es que nos quieren contar otro relato, otra historia, y más dejando fuera a personas tan importantes en su vida y carrera como Gloria y Amador Mohedano. La productora ha intentado que participen los familiares mediante una llamada de rigor, pero estos han dicho que no, no quieren. Todo estaría basado en unos supuestos escritos de Rocío Jurado, aunque se sabe que Rocío no escribía mucho ya que quien se ocupaba de todo era Juan de la Rosa.

Tana Rivera publica en Instagram una imagen romántica con Andrés Roca Rey, donde aparece abrazando y besando al diestro en un paraje agreste, quizá con el fin de pinchar cualquier posible exclusiva. Los dos están dentro del agua y se muestran cariñosos. Este fin de semana el peruano ha toreado en Alicante, y el viernes se dirigió hacia la ciudad alicantina junto a Tana.

Isa Pi ha vuelto a De Viernes a hacer caja a costa de su familia y allí conoció por Antonio Rossi que Isabel Pantoja se ha reunido con los hijos de su hermano Kiko. "Ha visto a sus nietos, los hijos de tu hermano, muy cerca de donde tú estás ahora". Una revelación que ha dejado en shock a Isa justo en el fin de semana que ha celebrado el primer cumpleaños de su hijo Cairo, al que ha acudido Anabel Pantoja o Loli la Kiosquera. "Todos los que querían estar".

¿Qué le pasa a Luis Miguel? El secretismo hace que las especulaciones se multipliquen y que salten todas las alarmas. El cantante, según la revista Semana, ha sido operado recientemente en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York por un equipo que ha sido asesorado por el cardiólogo español Valentín Fuster. Luis Miguel está siendo fiel a su orden de no dar información sobre ciertos temas. En Informalia cuentan que Luis Miguel ya habría salido del hospital y ya está en México desde hace diez días. Por su parte, el sábado pasado, Paloma Cuevas estuvo en Madrid en una fiesta, incluso fue vista en Madrid el jueves 18 de junio en la clínica del Dr. Pedro Jaén.

Semana sostiene que todavía guarda reposo en el centro hospitalario y que en breve podría recibir el alta. Viajaría entonces a México para terminar allí su recuperación. "Sabemos que el sábado seguía hospitalizado, pero las mismas fuentes nos decían que el alta iba a ser inminente y que había una altísima probabilidad de que se produjera en las próximas horas, siempre dentro de la prudencia que exige un proceso de recuperación de este tipo". Asimismo, la revista añade que Luis Miguel se está planteando hacer una aparición pública para tranquilizar a sus fans.