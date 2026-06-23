El calvario de Rocío Muñoz con Omar Montes: denuncia que el entorno se hizo pasar por el CNI

Rocío Muñoz, la mujer embarazada del hijo de Omar Montes, acudió ayer a Y Ahora Sonsoles para contar cómo ha sido su relación con el cantante.

Aprovechó para denunciar que la conminaron a abortar y que los amigos del cantante le enviaban mensajes con nombres de clínicas clandestinas y se hacían pasar por agentes del CNI para amedrentarla en su clínica. Antes de acudir a la televisión ya denunció en su día las actitudes del entorno del artista en una comisaría. Rocío confesó haber pasado miedo.

Rocío tiene todas las pruebas que confirman que tuvieron una relación y que terminó de manera abrupta cuando Omar se enteró de que estaba embarazada. Asegura que Omar le negó estar con Lola Romero. Según relata, el cantante le explicaba que seguía viviendo con ella "por un tema de responsabilidad", aunque aseguraba que dormían en habitaciones separadas. Incluso que le dijo de hecho que su hijo con Lola "se lo había colado". Su negativa a querer compartir la paternidad fue casi cuestión de horas. Además, le envió un mensaje diciéndole que no la conocía bien, que estaba asustado y que no quería que le engañaran. La conminó a que abortase y que en dos o tres meses volvieran a intentarlo.

¿Cantará Isabel Pantoja el sábado en Sevilla? Todo indica que no. La cantante ha emitido un comunicado oficial cancelando el concierto que tenía previsto dar el próximo sábado 27 de junio en Sevilla, en el Festival Icónica Santa Lucía en la Plaza de España. La cantante iba a celebrar sus cincuenta años en Sevilla y ha emitido un comunicado: "Se comunica que el concierto que la artista Isabel Pantoja iba a celebrar en la Plaza de España, en Sevilla, este sábado 27 de junio, no podrá finalmente celebrarse en la fecha anunciada. Pese a esa voluntad y a las conversaciones mantenidas entre las empresas (ambas ajenas a la artista), han surgido diferentes discrepancias en relación con la ejecución de puntos del acuerdo que hace imposible desarrollar el espectáculo. Isabel Pantoja y su equipo de trabajo son total y absolutamente ajenos a estas circunstancias que han provocado la suspensión. La artista lamenta profundamente esta circunstancia, que se produce al margen de su deseo. Dicho lo anterior, cualquier afirmación que pretenda vincular la voluntad de la Artista con la decisión empresarial adoptada, por falsaria, será analizada por su equipo jurídico, a los efectos oportunos".

Según Daniel Carande, los motivos serían puramente económicos. Según Antonio Rossi, el motivo son discrepancias con la organización. El festival había firmado con Kiko Rivera para que actuara como DJ al finalizar el concierto.

Se trata de un concierto que se anunció hace poco más de un año donde iba a cantar con Il Divo, pero hace un mes la formación decidió cancelar su participación por motivos que, a día de hoy, siguen siendo una incógnita.