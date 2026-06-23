Isabel Pantoja cancela su concierto en Sevilla y el festival amenaza con una denuncia por estafa

Después de conocerse que Il Divo no iba a actuar en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, Isabel Pantoja ha decidido no actuar este sábado 27 de junio en el festival sevillano, si bien el recital sigue adelante según expresa la empresa organizadora, que a través de un comunicado ha advertido a la tonadillera de que, en caso de que no se presente a cantar, la empresa emprenderá acciones legales e incluso estudiará denunciarla por estafa.

En dicho comunicado, la empresa hace referencia al comunicado de Isabel Pantoja enviado a los medios de comunicación, que dice así: "Ante el comunicado emitido por la artista Isabel Pantoja a los medios de comunicación, cancelando unilateral e injustificadamente el concierto que tenía previsto ofrecer el próximo sábado 27 de junio en Icónica Santalucía Sevilla Fest, el Festival manifiesta su absoluta sorpresa ante un patrón que vuelve a producirse tras la previa cancelación de Il Divo, ya que, de nuevo, todas las informaciones que maneja el Festival le han llegado por los medios de comunicación y las redes sociales.

Ante el citado comunicado ("pese a las conversaciones mantenidas entre las empresas (ambas ajenas a la artista)"), Icónica Santalucía Sevilla Fest manifiesta una grave preocupación en tanto la empresa con la que se ha contratado ha manifestado en todo momento ostentar la representación de ésta. En este contexto, el Festival analizará la adopción de todo tipo de acciones legales incluida la interposición de denuncia por delito de estafa.

Icónica Santalucía Sevilla Fest ha cumplido en todo momento con los compromisos adquiridos en el proceso contractual, habiendo afrontado adicionalmente el coste total de la devolución de entradas tras la cancelación de Il Divo.

En este punto, puesto que la voluntad manifiesta de la artista es la celebración del concierto en Icónica Santalucía Sevilla Fest, el Festival se ha puesto en contacto directo con Isabel Pantoja para poder confirmar su realización ya que todo está preparado y se han cumplido con las obligaciones contractuales. Por último, y lo que es más importante, el Festival quiere ofrecer al público que ha comprado su entrada, y que es su prioridad, poder disfrutar de este concierto".

De momento, lo que no confirma la organización del festival es si Isabel Pantoja ha respondido o no a dicho comunicado y si finalmente actuará el próximo sábado 27 de junio.