Pablo Alborán vuelve a la soltería tras poner fin a su relación con Juan Sesma

El mundo del corazón se ha hecho eco de una noticia que afecta a uno de los artistas más reconocidos del panorama musical español. Pablo Alborán y Juan Sesma han roto su noviazgo, una información que ha salido a la luz recientemente y que confirma que el cantante vuelve a estar sin pareja. La noticia ha sido desvelada por el periodista Javier de Hoyos, quien ha contrastado la situación actual de los protagonistas directamente con el entorno más cercano del intérprete. Ambos mantenían una actitud muy reservada ante los medios de comunicación, aunque su vínculo se hizo de dominio público el pasado mes de febrero, cuando el modelo se refirió al artista como "mi novio" a través de sus perfiles públicos.

Las primeras señales que hacían presagiar una crisis sentimental llegaron, como es habitual en los tiempos que corren, a través del rastro digital de ambos. Diversos medios de comunicación ya habían advertido que el modelo había eliminado su perfil personal en internet, haciendo desaparecer al mismo tiempo todas las fotografías en las que posaba junto al conocido artista. Este movimiento encendió rápidamente las alarmas entre sus seguidores. A esta drástica decisión virtual se sumó un gesto igualmente significativo por parte del cantante, quien dejó de seguir la cuenta profesional de su expareja. Hacía ya varios meses que ninguno de los dos compartía imágenes en común, apagando poco a poco la enorme expectación que había generado su romance.

La confirmación definitiva sobre el estado civil del músico se produjo tras un reciente concierto. Durante el transcurso del espectáculo, una espectadora se dirigió al artista confesándole que le encantaría tenerlo como yerno. Lejos de esquivar el comentario, el malagueño respondió en tono distendido que estaba "disponible". Esta reveladora y espontánea frase fue el detonante para que el citado periodista se pusiera en contacto con el círculo íntimo del compositor. Las fuentes consultadas corroboraron que la relación amorosa es ya cosa del pasado, pero han querido recalcar que ambos mantienen el "buen rollo", lo que indica que se ha tratado de una separación en términos cordiales y que en ningún caso existen terceras personas implicadas en esta ruptura.

Como viene siendo habitual a lo largo de toda su exitosa trayectoria, el intérprete está gestionando este momento vital con la máxima prudencia. El artista prefiere evitar cualquier pronunciamiento público sobre su intimidad para no verse en la obligación de disimular sus verdaderos sentimientos durante este proceso personal. Por el contrario, ha decidido volcar todas sus energías en su faceta profesional.

En sus últimas apariciones públicas se ha mostrado completamente centrado en sus proyectos musicales. Con esta actitud, el compositor deja patente una vez más que su gran prioridad es su carrera artística y que desea fervientemente que sea su trabajo sobre los escenarios, y no los vaivenes de su esfera privada, el que acapare los titulares de la prensa.