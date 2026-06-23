Rocío Muñoz muestra los mensajes de Omar Montes: "Me dijo que por qué no abortaba"

Rocío Muñoz Martín, la empresaria y enfermera estética que asegura estar embarazada del cantante Omar Montes, ha reaparecido en el programa 'Y ahora Sonsoles' tras conocerse en mayo su embarazo. Rocío, que se encuentra en las últimas semanas de gestación, ha repasado su relación con el artista anunciando que tomará medidas legales contra él.

Rocío ha explicado que no se ha sentido sola durante este proceso gracias al apoyo de su familia y amigos. Sobre la maternidad, ha señalado que siempre resulta ilusionante que el padre esté presente por el bien del niño, independientemente de la relación que mantenga con él.

Según su testimonio, todo comenzó cuando dejó a su anterior pareja para iniciar una relación más cercana con el cantante. Ha asegurado que en un primer momento no sabía que Omar Montes tenía pareja, y que al preguntarle directamente por las imágenes y comentarios que veía en redes, él le negaba estar con Lola Romero. Según relata, el cantante le explicaba que seguía viviendo con ella "por un tema de responsabilidad", aunque aseguraba que dormían en habitaciones separadas.

Rocío ha contado además que, cuando le felicitó por el nacimiento de su segundo hijo con Lola, Omar le respondió que esta "se lo había colado".

Uno de los momentos más reveladores de su intervención ha sido el relato de lo ocurrido el pasado 9 de marzo, cuando, según ella, Omar Montes quiso acompañarla a una revisión médica de su embarazo. Rocío le manifestó su temor a que los vieran juntos públicamente, a lo que él respondió que estaba acostumbrado a "colarme en los sitios" y que consideraba necesario acompañarla, disculpándose por la situación en la que la había puesto.

Sin embargo, todo cambió pocas horas después. Según ha mostrado Rocío, el cantante le envió un mensaje en el que afirmaba no conocerla bien, recordando que llevaban medio año sin hablar y que se sentía "muy asustado" tras enterarse de que ella decía estar embarazada de él. En ese mensaje, Omar añadía que no quería sufrir ni que nadie le engañara. Además, el cantante le llegó a preguntar por qué no abortaba, proponiéndole que en dos o tres meses "se volvieran a poner a ello". Rocío ha asegurado además que algunos amigos del cantante intentaron convencerla de acudir a clínicas clandestinas.

Rocío ha confirmado que va a denunciar al cantante, alegando que han faltado a su honor al tacharla públicamente de "estafadora y mentirosa".

De confirmarse, este sería el tercer hijo de Omar Montes, que ya es padre de Omar Jr., de 14 años, fruto de su relación con Nuria Hidalgo, e Ismael, su hijo con Lola Romero, nacido apenas siete meses antes de que se conociera este nuevo embarazo. De momento, Omar Montes no se ha pronunciado públicamente.