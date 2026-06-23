Romeo Beckham debuta en el cine con una película ambientada en el tenis

Romeo Beckham, el hijo mediano de David Beckham y Victoria Beckham, ha decidido dar un paso más en su carrera profesional. Tras varios años destacando en el mundo de la moda como modelo, el joven acaba de debutar como actor. Lo hace en la película Forty Love, una cinta romántica dirigida por el reconocido fotógrafo Pierre-Ange Carlotti, que hace su incursión en el cine con este proyecto.

La productora Studiocanal ha sido la encargada de presentar el primer avance de este largometraje, que se ambienta en el exigente mundo del tenis. Según ha informado la revista especializada Variety, la película promete mezclar la intensidad del deporte de élite con los conflictos personales y afectivos de sus protagonistas. Romeo Beckham no está solo en esta aventura, ya que comparte reparto con figuras destacadas de la pantalla francesa.

Entre los actores principales que acompañan al británico se encuentran Paul Kircher, conocido por su papel en El reino animal, y veteranos como Guillaume Canet, que participó en Hundirse o nadar, o Benjamin Voisin, estrella de El extraño. Además, la película cuenta con una aparición muy especial de la legendaria actriz francesa Catherine Deneuve, lo que añade un extra de prestigio a la producción. La banda sonora, por su parte, ha sido compuesta por 070 Shake y Johan Lenox.

La trama central de Forty Love gira en torno al personaje de Sacha Gallo, una joven superestrella del tenis que entrena de manera incansable bajo la estricta supervisión de su padre. Su principal objetivo vital y profesional es ganar un prestigioso torneo en la ciudad de París. Sin embargo, su meticulosa rutina y su enfoque hacia el deporte se verán alterados por un factor completamente inesperado que cambiará su perspectiva sobre la competición.

Es justo en este punto de la historia donde irrumpe el personaje interpretado por Romeo Beckham. Se trata de un nuevo y carismático rival en las pistas, cuya presencia pone en tela de juicio todo lo que Sacha creía saber sobre la ambición, el éxito e incluso sobre su propia identidad. La rivalidad entre ambos deportistas trasciende rápidamente el ámbito puramente deportivo para adentrarse en un terreno mucho más profundo y emocional.

Tal y como detalla la sinopsis oficial divulgada por la productora, Sacha se enfrentará por primera vez a un oponente de una naturaleza completamente diferente. "Por primera vez, se enfrenta a un oponente de una naturaleza completamente diferente: el amor", reza el texto original facilitado a los medios. Una situación que se describe como una fuerza estimulante y desestabilizadora, mucho más peligrosa que cualquier otro obstáculo que haya tenido que superar previamente en la cancha.

Antes de embarcarse en esta aventura cinematográfica, Romeo Beckham había centrado su trayectoria en la industria de la moda. Gracias al legado de sus padres y a su propia presencia, había trabajado durante varios años como modelo, protagonizando campañas para destacadas marcas de lujo como Yves Saint Laurent y Balenciaga. Ahora, con un guion coescrito por Carlotti y Gaëlle Macé, autora de Una vida privada, el joven busca consolidar un espacio propio en el séptimo arte.