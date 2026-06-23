Rosa Benito, tajante y molesta ante los homenajes a Rocío Jurado: "Quiero decir una cosa, pero me callo"

El vigésimo aniversario del fallecimiento de Rocío Jurado ha reactivado el interés mediático sobre su figura, pero también ha reabierto las viejas heridas familiares. Con el inminente estreno de la serie documental 'La más grande' en Movistar Plus+ y el rodaje de un nuevo biopic para RTVE, los ojos se han posado en el clan Mohedano-Ortega-Jurado. La última en reaccionar ha sido Rosa Benito, quien, visiblemente molesta, ha dejado claro su malestar con una frase tan enigmática como lapidaria.

A su llegada a casa, la que fuera cuñada y mano derecha de La Más Grande se ha mostrado tajante ante las cámaras. Al ser preguntada por la nula participación de la familia en estos ambiciosos proyectos, Rosa ha optado por el silencio, aunque con matices: "Quiero decir una cosa, pero me callo", sentenció antes de cerrar la puerta.

Tensión ante el inminente estreno de 'La más grande'

El foco de la polémica se centra especialmente en el documental que se estrena este 25 de junio en Movistar Plus+. Un proyecto que cuenta con la participación activa de Rocío Carrasco y en el que se ha prescindido por completo del resto de la familia. Aunque se sabe que la productora ofreció pequeñas intervenciones a José Ortega Cano y a Amador Mohedano, ambos las rechazaron de plano al no estar de acuerdo con el planteamiento del proyecto ni con los continuos desplantes de la primogénita de la artista.

Por otro lado, RTVE ya se encuentra rodando en Chipiona un biopic de ficción que recreará la vida de la cantante. Una producción que contará con Carmen Raigón y Susana Córdoba para dar vida a la artista, Martiño Rivas en el papel de Pedro Carrasco, y Miguel Hermoso interpretando a Ortega Cano.

"Cómo se nota que no hay noticias"

Rosa Benito, que compartió escenario, camerinos y confidencias durante décadas con Rocío Jurado, no ha querido desvelar si siente curiosidad por ver el resultado de estas producciones. Ante la insistencia de los reporteros, la excolaboradora tiró de ironía y reproches debido a las altas temperaturas: "Ay de verdad. Perdona, ¿eh? Que no te voy a contestar, de verdad, tengo muchas cosas que hacer (...) ¿Con el calor que hace qué hacéis en la calle? Cómo se nota que no hay noticias... ¡Qué aburrimiento, hijo!".